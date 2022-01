Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízott az MTI-nek adott interjút telefonon szombaton, miután a héten évindító értekezletet tartottak az Országos Polgárőr Szövetséggel (OPSZ).

Nyitrai Zsolt elmondta: a miniszterelnöki kabinetiroda képviseletében, a miniszterelnök főtanácsadójaként vett részt az egyeztetésen, amelyről a közösségi oldalán egy videót is megosztott. A felvételen arról beszélt, hogy Magyarországon mintegy 65 ezer polgárőr teljesít szolgálatot, munkájukat a kormány anyagilag és erkölcsileg is megbecsüli. Hozzátette: 2010-hez képest közel duplájára nőtt az Országos Polgárőr Szövetség költségvetési támogatása és megköszönte, hogy idén is számíthatnak a polgárőrök önkéntes munkájára.

A videóban Túrós András, az OPSZ elnöke azt mondta: Magyarország valamennyi polgára számíthat 2022-ben a polgárőrségre; 65 ezer polgárőr készen áll arra, hogy továbbra is védje a falvak, a települések, a városok biztonságát. Ott leszünk a határvédelemben és ott leszünk a közterületeken is - fogalmazott.

Nyitrai Zsolt az MTI-nek arról is beszélt, hogy egyre több fiatal csatlakozik a polgárőrséghez. Hangsúlyozta: a polgárőrök önkéntes munkát végeznek, a szabadidejük terhére, térítésmentesen őrzik, vigyázzák a településeken élők biztonságát és a családok mindennapjait. A tavaly 30 éves szervezettel a kormánynak stratégiai együttműködése van, a Belügyminisztériumon keresztül 2010-hez képest duplájára növelték az OPSZ költségvetési támogatását annak érdekében, hogy kiszámítható és biztonságos működést biztosítsanak a számukra. Hozzátette: nemcsak pénzzel támogatja a kormányzat szervezetet, hanem eszközökkel is: az elmúlt években több mint 600 új járőrautót, több mint 1300 kerékpárt, több mint 300 segédmotoros kerékpárt és több mint 1500, az egymással való kapcsolattartásra használt rádiót kaptak.

A polgárőrök tavaly több mint 9 millió szolgálati órát teljesítettek, ez évi 160 szolgálati órát jelent polgárőrökként - mondta Nyitrai Zsolt, hozzátéve: a polgárőröknek is köszönhetően harmadára esett vissza az elmúlt tíz évben a Magyarországon elkövetett bűncselekmények száma.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a polgárőrök komoly együttműködésben dolgoznak a rendőrséggel, egyre több közös járőrözést hajtanak végre. Biztos jogszabályi háttért jelent az is, hogy kormányzati javaslatra az Országgyűlés köztestületté minősítette a szervezetet - fogalmazott Nyitrai Zsolt.

Kitért arra is, hogy a polgárőrség egyedüli civil szervezetként részt vesz a határvédelemben is, több mint 2000 tagjuk lát el határvédelmi szolgálatot: 6380 migráns elfogásában vettek részt, és több mint 2600 esetben adtak információt illegális migránsról a rendvédelmi szerveknek.

A pandémia alatt szociális feladatok ellátásában is részt vettek: idős embereknek a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban nyújtottak segítséget - mondta Nyitrai Zsolt, és megjegyezte, továbbra is számítanak a polgárőrök munkájára.