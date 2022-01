– Már többször gondolkoztam rajta, hogy készítek képet a szabálytalanul parkoló járművekről, és beküldöm azokat, de ez idáig nem tettem – kezdte levelét olvasónk. – Vannak a városban olyan helyek, ahol napi szinten sem gyalog, sem autóval nem lehet közlekedni a szabályt szegő, rossz helyen álló autósoktól. Ilyen például a Grónay, a Pacsirta és a Remenyik utca kereszteződése. Sem a rendőrség, sem a közterület-felügyelet nem tesz semmit a helyzet megoldására. A minap a buszmegálló mellett lévő parkon mentem keresztül, ahol régiségvásárt tartottak. Számomra már az is kérdés, hogy a város hogy adhat területhasználati engedélyt ilyen méretű „kipakolóvásárra”, úgy, hogy az árusok is a zöldfelületen állítják le az autóikat, és teszik tönkre ezzel a területet – nehezményezte.

Minden helyet elfoglalnak a vásárra érkezők

Azt viszont végképp felháborítónak tartja, hogy az ide érkező emberek a környéken minden talpalatnyi helyet elfoglalnak az autóikkal, és soha senki nem ellenőrzi a rengeteg szabálytalankodót. –Amint a parkon keresztül sétáltam, saját szememmel láttam, hogy az érkező autósok a zebrán kanyarodnak fel a járdára, majd leparkolnak a zöldterületre. Ennek során az egyik éppen kifelé tolató jármű majdnem elütött egy anyukát a kislányával. Hangsúlyozom, hogy mindez a járdán történt – részletezte tapasztalatait az olvasó. S ehhez fotót is mellékelt. A képek tanúsága szerint a zöldfelületet a járda mindkét oldalán ellepték az ott álló járművek.

Azt is írta, úgy gondolja a rendezvény ilyen körülmények között nem megfelelő helyen van, és a városnak szükséges lenne lépéseket tenni a zöldfelületek megóvása és a gyalogosok biztonsága érdekében. Egyébként a problémával kapcsolatban a város rendészeti csoportját is megkereste.

Van hely bőven Forrás: Heves Megyei Hírlap Fotó: Berán Dániel

Bejelentéseket vár a rendőrség telefonon

Lapunk a felvázolt helyzetről megkérdezte a rendőrséget is.

– A Pyrker János téren korábban már történt rendőri intézkedés a szabálytalanul parkoló járművek miatt, azonban a legutóbbi vásár idején nem érkezett ilyen bejelentés. A jövőben a rendőrség a közterület-felügyelet munkatársaival közösen ellenőrizni fogja az említett helyszínen a parkolást. Felhívjuk továbbá az állampolgárok figyelmét, hogy jogsértés észlelése esetén tegyenek bejelentést a 112-es telefonszámra – emelték ki válaszukban.

Kíváncsiak voltunk a régiségvásár szervezőjének véleményére is a fentiekről.

– Előzetesen a vásárban és a küldött e-mailben is felhívjuk a figyelmét mindenkinek, hogy a Pyrker téren tilos parkolni. Teljes mértékben megértem, ha a szabálytalanság zavarja a járókelőket, ahogy engem is zavar. Úgy gondolom azonban, hogy ha az olvasó először nekem küldte volna el észrevételeit és a képeket, akkor is hatékonyan tudnánk tenni ellene. Én nem ragaszkodom egyébként a Pyrker téri árusításhoz. A vásár népszerű, én a városért és az emberekért csinálom azt évek óta – osztotta meg lapunkkal gondolatait Galyó Béla.

Nem használják ki az új lehetőségeket

Az említett közlekedési gondok apropójából megnéztük, mennyire használják a sofőrök a Kertész utcában épült új parkolóházat. A novemberi átadás előtt ugyanis szinte naponta érdeklődtek lapunknál, illetve a közösségi oldalon arról, hogy mikor lehet már azt használni. Többször is ellátogattunk a helyszínre, ahol azonban azt láttuk, hogy hiába a korábbi nagy érdeklődés, a parkolóházban több mint kétszáz hely rendszerint szabad. Mindeközben a környező utcákban egymás hegyén-hátán parkolnak a kocsik.

Egyébként attól, hogy átadták végre e létesítményt, joggal várta a városvezetés, hogy ez majd enyhít a tumultus okozta gondokon a környéken. Ám hiába. Sokszor inkább az út szélét választják a sofőrök – ahol nem mellesleg többet is kell fizetni –, minthogy beálljanak a tágas parkolóházba. Az Evatnál érdeklődtünk a forgalomról és a pontos bérletvásárlások számáról, de kérdéseinkre egyelőre nem érkezett válasz.