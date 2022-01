A lakosság számára megyénk teljes területén a katasztrófavédelem kéményseprői végzik a családi és társasházak kéményeinek, égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát. Nagy Csaba főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő arról tájékoztatta portálunkat, hogy szakembereik egész évben elérhetők, 2016 második féléve óta, szolgáltatótól függetlenül, a tevékenységük ingyenes. Mint mondta, azért vannak kivételek.

– A családi házak esetében, ha oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, a kéményseprés az ingyenessége mellett önkéntes is. Ez azt jelenti, hogy a szakember akkor érkezik, amikor a tulajdonos időpontot foglal. Ha azonban a családi ház gazdálkodó szervezet székhelye is, akkor a munka megrendelése kötelező. Attól függően, milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva, egy- vagy kétévente előírt az ellenőriztetés, és ezért fizetni kell. Társasházak esetében a kéményseprő az értesítést követően érkezik, és ingyenesen elvégzi a sormunkát. Ez esetben is csak azoknak kell kifizetni a munkadíjat, akiknek a lakásában gazdasági szervezet működik. A biztonságos otthon megteremtéséhez elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenőriztetése és karbantartása. Ezzel megelőzhetők az akár tragikus kimenetelű szén-monoxid balesetek és a kéménytüzek. Tavaly megyénkben 315 lakástűz keletkezett, 52 alkalommal a kéményben lobbantak fel a lángok. Mindez azt jelenti, hogy még nem mindenki él az ingyenes kéményellenőrzés lehetőségével – fogalmazott Nagy Csaba.

A szóvivő tájékoztatása közben megfigyelhettük Bene István kéményseprőmester munkáját az egyik egri társasház tetején. A szakember ellenőrizte az ingatlanhoz tartozó kémények és a hozzájuk tartozó összekötőelemek műszaki és biztonsági állapotát, tömörségét, átjárhatóságát, tisztaságát, a tisztítóajtó záródását, és a szükséges tisztítást azonnal elvégezte. Mint megtudtuk, a tevékenysége fontos eleme, hogy a lakásokban ellenőrzi, nem áramlik-e vissza a szén-monoxid, valamint felméri a helyiségek légellátási viszonyait módosító tényezőket.

Nagy Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy új kémény engedélyezésénél, átépítésénél, soron kívüli ellenőrzésnél, a törvényben meghatározott esetekben kiszállási díjat vagy költségtérítést kell fizetni.

Nem mindegy, hogy mivel tüzelünk

Nagy Csaba felhívta a figyelmet, hogy a korábban ellenőrzött kéménnyel is lehet baj a fűtési szezon közben. Mint mondta, ha nem megfelelő tüzelőanyagot használunk, fokozódik a korom lerakódása a kéményben. A koromréteg a fűtés során izzani kezd, kéménytűzhöz vezethet, s a tűz átterjedhet a tetőszerkezetre. A háztartási hulladék, lakkozott, festett vagy nedves fa, műanyag, gumi égetésénél nem csak korom rakódik le, veszélyes anyagok is felszabadulnak. Növeli a kockázatot a nem megfelelő műszaki állapotú fűtőberendezés használata. A nyílt égésterű fűtőeszközök a szoba levegőjét használják el, jól szigetelő ajtók és ablakok esetén másodpercek alatt veszélyes mennyiségű szén-monoxid jöhet létre.