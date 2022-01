– Hogyan illeszkedik a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programba a most lezárt beruházásuk?

– A nagy projekt, aminek most mi is részesei lettünk, célmeghatározása szerint a káli szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításának megoldására jött létre, s ebben a programban a szennyvízelvezetés és -tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen. A projekt célja volt egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózatok kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a környező települések lakossága részére – mondta Tóth Géza.

– Hogyan kapcsolódik a káli szennyvízelvezetési agglomerációhoz Nagyút, Detk és Ludas?

– A Tarna menti községek közül Feldebrő, Aldebrő, Kál, Kápolna, Tófalu, Kompolt már becsatlakozott a rendszerre, községünkben viszont még nem üzemelt a szennyvízközmű. Tudomásom szerint a szomszédos agglomerációban Detk és Ludas kommunális szennyvizének szakszerű gyűjtése és elhelyezése sem volt megoldott. Velünk együtt ők sem rendelkeztek csatornahálózattal. A szennyvizet egyedi tárolókban gyűjtötték, s adatok vannak arra, hogy csak egy igen kis részét szállították el tengelyen és ártalmatlanították megfelelő módon.

– A három településre vetítve mi volt a beruházás fő célja?

– Az egyik cél az volt, hogy Detk agglomerációban – a megfelelő kapacitású szennyvíztisztítás és a települések egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózatok kiépítése révén – Detk és Ludas szennyvizének ártalommentes elhelyezése hosszú távon megoldódjon. Ezzel együtt a talajvíz szennyezése, az ivóvízbázisok veszélyeztetése is megszűnjön. Szempont volt az is, hogy a beruházással a környező felszíni és felszín alatti vizek minősége védetté legyen. Ránk nézve pedig az fogalmazódott meg célként, hogy a településünkön keletkező kommunális szennyvíz, a projekt keretén belül kiépülő hálózaton keresztül, eljusson a káli szennyvíztisztító telepre.

– A beruházással szinte párhuzamosan teljes egészében megújulhatott a Nagyút és Kál közötti útszakasz is.

– Ennek a beruházásnak is igen nagy jelentőséget tulajdonít önkormányzatunk. Abban hogy ez így, szinte azonos időben megvalósulhasson, nagyon nagy szerepet vállalt országgyűlési képviselőnk, Szabó Zsolt. Az ő segítő hozzáállására, ha úgy tetszik bábáskodására mindenképp szükség volt az említett fejlesztések megvalósulásához. Örömmel hallottuk tőle a zárórendezvényen azt is, hogy jó eséllyel megépülhet a községünk és a 3-as főút közötti összekötés is. És természetesen vannak további terveink is, amelyek megvalósításában számítunk a támogatására.

Három település összefogása - Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a projektzárón arról beszélt, hogy a nagyúti csatornaberuházással kapcsolatban neki csak pozitív emlékei vannak. Szavai szerint a detkiek például annak köszönhetik saját beruházásukat, hogy Nagyút szennyvízelvezetést épít, s kellett ehhez az egészhez Ludas építkezése is. A képviselő úgy fogalmazott, hogy végig azért imádkozott, hogy végre a kivitelezők hátát láthassa már, s ez mostanra be is következett. Nehézségek persze menet közben akadtak, feltúrták az előkerteket, volt sár és latyak, de a vége egészen jó lett. Az pedig külön öröm a lakosság számára, hogy a kormány átvállalta az ingatlanokig tartó bekötéshez szükséges önrészt. Hozzátette: Nagyút mára abba a helyzetbe került, hogy néhány belterületi út felújítása maradt hátra, illetve közel került a 3-as főútról való jó elérhetőség is.