Az ötlet Gál Zoltántól, az intézmény megbecsült pedagógusától származott, aki egyben a községi önkormányzat alpolgármestere is, így évek óta ő közvetít az önkormányzat és a tantestület közötti feladatok összehangolásában. A diákok fórumára meghívták Tuza Gábor polgármestert, s Vígh Ilona jegyzőt is.

A tanulók osztályaik képviseletében étékelték az elmúlt fél évet és megtervezték a második félév feladatait. Vincze Hanna levezető elnök segítségével szabad ötletelés zajlott az elkövetkező hónapok szabadidős, kulturális rendezvényeiről. Terveik között szerepel a március 15-i rajzverseny és kerékpáros túra megrendezése, valamint egy hálatűzgyújtás Kőkúton.

Ezt követően a község polgármestere beszélt a települési önkormányzat munkájáról, a helyi döntéshozatali folyamatról. Elmondta, nagy szüksége van egy-egy településnek arra, hogy az ott élő gyerekek és felnőttek is minél több önkéntes munkát végezzenek, hiszen az ilyen vállalások hozzájárulnak ahhoz, hogy egy község ne csak lakhely, hanem igazi otthon legyen. Mesélt arról is, hogy egykor maga is tagja volt a középiskolájában a diákönkormányzatnak, s ott kapott kedvet a közösség szolgálatára.

A tanácskozás után ültek össze a település képivselői. Módosították az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát és szakmai programját, jóváhagyták a polgármester és alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítását, illetve gázbekötésekhez adtak tulajdonosi hozzájárulást. Támogatásukról biztosították Szilágyi Zoltán extrém futó február 22-re tervezett rekord kísérletét Mátrafüred és a Siroki Vár között, mely a Guiness hivatalos világrekordjának megdöntéséről és új rekord felállításáról szól.