Településeinken sok önkormányzatnál a múlt év végén szembesültek azzal, hogy az eddig piaci alapon vásárolt energia ára az egekbe szökött. A szolgáltatók megküldték az árajánlatokat, amik januártól esetenként háromszorosába kerültek volna az előző évinél. December végén a legtöbb polgármester azt vizsgálta, miként lehetne visszatérni a kormány által felkínált egyetemes szolgáltatási körbe.

Az is igaz, hogy sok helyen éltek azokkal az energiatakarékosságra ösztönző pályázati lehetőségekkel, amelyek jelentősen csökkentették az intézmények rezsiköltségeit.

Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere azt mondja, a napokban kértek fel tanácsadót, aki felméri az intézményeik kiadásait, s a jelenlegi költségekkel kalkulálva tesz ajánlatot a legtakarékosabb megoldásra. Náluk az elmúlt időszakban újították fel a közvilágítást, 488 lámpatestet cseréltek korszerűbbre. Áttérnek a kormány által nyújtott egyetemes szolgáltatásra. Ha a korábbi évekhez hasonlóan a piacról szereznék be az áramot, most 86 forintért juthatnának hozzá kilowattonként, míg, ha visszatérnek az egyetemes szolgáltatási körbe, ez az összeg 32 forintot tesz ki. Igényüket már jelezték. A sportcsarnok kivételével, minden önkormányzati intézményt felújítottak, szigeteltek, új kazánokat vettek, napelemeket telepítettek pályázati támogatással.

Sirokban eddig minden évben a legolcsóbb árat ­ajánló céggel kötöttek szerződést a közvilágítás működtetésére. Ám idén a partnerük januártól a korábbihoz képest háromszoros árajánlatot küldött. Tuza Gábor polgármester közlése szerint ezen felül hat intézményt kell működtetniük.

– A takarékosság jegyében eddig is megtettünk mindent – jelentette ki. – Sok intézményünk újult meg szigeteléssel, a nyílászárók cseréjével. Külön szakembert bíztunk meg azzal, hogy ellenőrizze a fűtésrendszerek állapotát. Minden közintézményben programozható termosztát működik. A sportcsarnokba sikerült két új korszerű kazánt beszerelni, s ezzel harmadára csökkent a fűtés összege.

Pétervásárán az elmúlt években minden önkormányzati intézményben jelentős fejlesztést hajtottak végre, főleg az energetikai beruházásokkal. Eged István polgármester tájékoztatása szerint a városban szinte minden középületre napelemek kerültek, külső, belső szigetelés, korszerű nyílászárók szolgálják a takarékosságot. A napokban adták át az általános iskola új szárnyát, ahol a legkorszerűbb, legtakarékosabb megoldásokat alkalmazták a felújítás során. Ennek ellenére a szabadpiaci árat jelenleg lehetetlen lenne kigazdálkodni.

– A kormány által felkínált egyetemes szolgáltatási lehetőséghez térünk vissza. Igényünket jeleztük, s bízunk a segítségben – fogalmazott a város vezetője.

Ígéret a zavartalan működésre - Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter de­cemberben úgy nyilatkozott, fontosnak tartják, hogy az önkormányzati működés is zavartalan legyen, minél kevesebb pluszterhet kelljen a járvány miatti világpiaci helyzet következtében a helyhatóságoknak elviselni. Leszögezte: az alacsonyabb árra jogosító körbe való belépés és az ott maradás is határidő nélküli lesz, tehát mindenki addig maradhat, amíg azt az árak indokolják. Az egyetemes szolgáltatásra nemcsak a lakosság, hanem a nem lakossági kör egy része is jogosult. Ilyenek az önkormányzatok és közfeladatot ellátó költségvetési intézmények, az egyházak, s a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények.