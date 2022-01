"A település sorra nyeri a pályázatokat, melyeknek köszönhetően kívül-belül megújult az óvoda - beleértve a főzőkonyhát és a játszóudvart is - a településen járdákat építettek, csapadékvíz-elvezető rendszereket alakítottak ki, új traktort és elektromos autót vásároltak, s már épül az új bölcsőde! Szerencsére ide már most sok jelentkező van, a magyar családtámogatási rendszer működik" - számolt be róla Horváth László országgyűlési képviselő.

Mint írta: a tankerület jóvoltából sikerült korszerűsíteni az iskolát, a sportcsarnok pedig új nyílászárókat kapott.