Lezárultak az idei bértárgyalások a B. Braun helyi üzemében. A cégvezetés és a szakszervezeti képviselők között a múlt év végén kezdődtek meg az egyeztetések, és a cég bérajánlatát január közepén a szakszervezeti tagok elfogadták. A partneri légkörben tartott megbeszélések kapcsán Bognár József, a B. Braun termelési divízió igazgatója kiemelte, hogy az elmúlt év is bővelkedett kihívásokban.

– A járvány, a világgazdasági nehézségek és erőforráshiányok ellenére stabil évet zártunk, sőt, tovább bővül az üzem – fogalmazott Bognár József. – Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy a fenntartható működés és a kiszámítható munkahely mellett olyan innovatív gyárat építsünk és üzemeltessünk Gyöngyösön, amely hosszú távon értékes potenciállal bír mind az ott dolgozók, mind a tulajdonosok számára.

A megállapodást Bóna Erika, a B. Braun Vasas Szakszervezet titkára is közös sikernek nevezte.

– A legfontosabb célunkat elértük, a jelenleg magas inflációs környezetben is emelkednek a reálbérek – emelte ki Bóna Erika. – Az alapbérek átlag hétszázalékos növekedésével a bérek után járó pótlékok is magasabbak lesznek. A munkáltató új bónuszt is bevezetett, emellett a Szép-kártyán juttatott összeg is nőtt. A kölcsönös bizalom légkörében tárgyaltunk a cég vezetésével. Bízunk benne, hogy a jövőt is az együttműködés jellemzi majd.

A bérmegállapodás szerint a legalacsonyabb órabér, amely a szerelék-összeállítói munkakörben járt a nem próbaidős munkatársaknak, 1605 forintról 1720 forintra emelkedett. A Szép-kártya keret havi 25 ezer forintra nőtt. Napi 2500 forint teljesítménybónusszal számolhatnak azok, akik az aznap meghatározott összüzemi teljesítményt elérik.

További juttatás a 20 ezer forint havi jelenléti bónusz. Félévente további prémiummal jutalmazzák azokat a munkavállalókat, akik nem, vagy csak keveset hiányoztak. Mindezek mellett az évek óta működő törzsgárda- és munkatársajánlási bónusz is pluszbevételt nyújt a dolgozóknak. Egy ledolgozott teljes hónap után a jövedelem elérheti a 424 ezer forintot.

A gyár fejlődik - Az egészségügyi termékek gyártásában a világ egyik vezető vállalatcsoportjához tartozó gyár harminc év alatt kis telephelyből a B. Braun világszinten is jelentős üzemévé nőtte ki magát. A bővülő gyár új, B üzemének köszönhetően mára több mint 1700 alkalmazottnak biztosít stabil munkahelyet, ezáltal a térség meghatározó munkaadója. A két üzem egyszer használatos orvosi eszközöket állít elő, ez éves szinten 60 millió terméket jelent. Elsősorban infúziós és transzfúziós szerelékek, cyto-szettek, katéterek, vérvonalak, műtéti elszívórendszerek készülnek itt.