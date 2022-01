Továbbra is érkeznek a jelentkezések a 2022-es Tündérszépek első, megyei fordulójára, és a szerkesztőségi szakmai zsűri is folyamatosan értékeli a beérkezett nevezéseket. Ezúttal két szerencsés hölgyet választottunk ki, akik már benne van a 30 fős mezőnyben és részt vehetnek a hamarosan kezdődő fotózáson.

A verseny, ahogy eddig, úgy most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Saját portfólióval is jelentkezhetsz, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezd!

A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok. 2021 Tündérszépe, Szabó Orsi a 2022-es versenyen tanácsaival segíti majd a versenyzőket. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lsz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.

Most pedig nézzünk két újabb szépséget, akiket kiválasztott a szakmai zsűri:

A 23 éves Nagy Teréz Mezőtárkányból adta be a jelentkezését:

A 24 éves Vona Izabella pedig Szilvásváradról próbál szerencsét: