A történelem során számos ország szervezett szépségversenyeket, ezek mind helyi jellegűek voltak, 1888-ban ez megváltozott, ugyanis ekkor rendezték a legelső versenyt Belgiumban, amely megalapozta a világversenyt. Németország volt az első, Belgium után, amely hivatalosan szépségversenyt rendezett. Ez az esemény valóságos szenzációvá vált az európai nép számára, és gyorsan átvette a hagyományos státuszt.

Az első igazi világversenyt, a Miss World-ot 1951-ben a brit Eric Morley indított el.

A Miss Hungary a legrégebbi országos rendezésű magyar szépségverseny. Először 1929-ben rendezték meg, de a II. világháborút követően csak 1985-ben tartották meg újra.

Továbbá Magyarországon nagyon híres szépségverseny még az Anna-bál, melyet 1825. július 26-án rendeztek meg Balatonfüreden a Horváth-házban Szentgyörgyi Horváth Fülöp János leányának, Anna-Krisztinának a tiszteletére.