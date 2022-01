A belvárosi utak február 11-én induló felújításával elkezdődik a nyugati elkerülő út építésének első szakasza, adta hírül a közösségi oldalán Horváth László, a térség országgyűlési képviselője. A honatya arról is tájékoztatott, hogy a kivitelezésben érintett felek ezen a héten egyeztették az előttük álló feladatokat.

– Munkamegbeszélést tartottunk a gyöngyösi önkormányzat, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt., továbbá a kivitelező HE-DO Kft., valamint a Heves Megyei Vízmű Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakembereivel, hiszen a siker záloga ezúttal is a folyamatos együttműködés lesz – fogalmazott Horváth László. Hozzáfűzte: – A megépülő nyugati elkerülő út a belvárosi Damjanich János, Vachott Sándor, Petőfi Sándor, Szent Bertalan és Kossuth Lajos utakra vezeti majd be az forgalmat, ezért indokolt, hogy ezekkel kezdjük a munkát. Ahogyan a 24-es számú út felújítása során a gyöngyösiek megszokhatták, ezúttal is folyamatosan tájékoztatást adunk majd a munkafolyamatokról és a forgalomterelésekről.

A képviselő korábban beszélt arról, hogy amikor az északi elkerülő út is megépül, akkor ezeknek a belvárosi szakaszoknak a terhelése nagyban lecsökken. A Mátrába tartó és onnan érkező autósoknak sem kell keresztülhajtaniuk lakott területen. A munkák legvégén tulajdonosváltás is lesz. Az állam felújítva adja át a belterületi utakat az önkormányzatnak.

Az elkerülő út viszont, amelyről Gyöngyösnek kellene gondoskodnia, annak elkészülte után, az országos közúthálózat részeként a közút fenntartásába kerül.