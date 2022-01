Mint ahogy arról már beszámoltunk, az Egységes Magyarországért, vagyis az ellenzéki pártokat tömörítő összefogás aláírásgyűjtésbe kezdett a napokban megyénkben is a Fudan Egyetem projekt megépülése illetve az álláskeresési járadék folyósításának meghosszabbításáért. Ennek egyik állomására látogatott el a pártelnök kedd délután.

- A programunk fontos része a lakhatási válság kezelése. Egerben is több százan várnak arra, hogy biztosítva legyen a lakhatásuk, főként fiatal pályakezdők - mondta dr. Tóth Bertalan a sajtótájékoztatón.

Mint fogalmazott, országos bérlakás építési programot indítanának a helyzet kezelésére, amennyiben nyernek a választásokon.

- A népszavazási kezdeményezésünk, a kínai egyetem helyetti diákváros megépítése is ezt célozza. Emellett fontos lenne a magyar ingatlanok energetikai fejlesztése is, amely egyben környezettudatos döntés is - tette hozzá.

Berecz Mátyás, az Egységes Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje megyénk 1. számú választókerületének elmondta, az ellenzéki összefogás fontosnak tartja azt, hogy valós kérdésekről egyeztessenek, ne alibi konzultációkkal. Megköszönte az aktivisták segítséget. Kiemelte, eddig több mint 800 aláírás gyűlt össze. Cél a 200 ezer aláírás összegyűjtése országosan, hogy népszavazás dönthessen a kérdésekben.