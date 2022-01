– Karácsony környékén egy kicsit nyugodtabb napok voltak, most azonban ismét többen keresik fel patikánkat, és az ország más részeiről is hasonló tapasztalatokról számolnak be a kollégáim. Naponta találkozunk a nagykereskedők árukiszállítóival, ők is ezt erősítik meg, ugyanis a kiszállított gyógyszerek mennyiségéből következtetnek a megnövekedett forgalomra – jegyezte meg dr. Tajdi Bence patikus.

A gyógyszerész tájékoztatta portálunkat, hogy a patikákban megvásárolhatók azok a Covid antigént vizsgáló orrüreg-, és nyálteszteket, amiket fertőzés gyanúja esetén önellenőrzésre bárki beszerezhet. Kérdés, melyiket vegyük meg.

Az orrüreges előnye, hogy a mintavételre ott kerül sor, ahol a levegő jár, tehát étel és ital fogyasztása megengedett a teszt elvégzése előtt. Viszont ezeknél a típusúaknál nagyobb odafigyelést igényel a minta levétele. A nyáltesztre éppen ennek az ellenkezője igaz, könnyebb használni, de fontos, hogy a teszt előtti fél órában már ne együnk, és ne is igyunk semmit. Az is lényeges, hogy ne felejtsünk el négyszer–ötször köhögni mintavétel előtt.

– Ezek a tesztek elvileg az új, omikron-variáns esetén is hatékonyan működnek, mivel a vírus mutációja jellemzően nem azt a részt érintette, amit a teszt vizsgál. Az orrüreges teszteket szoktam javasolni, mert ezek pontosabbak lehetnek, de akinél nagyobb a hibázás lehetősége, azoknak a nyáltesztet ajánlom inkább, a könnyebb használat miatt – hangsúlyozta a gyógyszerész.

Arra a kérdésünkre, hogy mit tegyünk, ha a tesztünk negatív, de mégis betegnek érezzük magunkat, dr. Tajdi Bence kifejtette, hogy a test nem hazudik. A teszt viszont mutathat tévesen negatív eredményt. Az is előfordulhat, hogy a tesztet rosszul végezték el, vagy nem koronavírus, hanem más fertőzés van a rosszullét háttérben. Ilyenkor javasolt egy–két nap múlva újabb tesztet végezni, és a második eredményig érdemes úgy kezelni az illetőt, mintha fertőzött lenne. Tehát a betegnek otthon kell maradnia, kerülnie kell a személyes kontaktusokat. Fontos, hogy betegség esetén mindenképp vegyük fel a kapcsolatot a háziorvossal. Megelőzésként étkezzünk vitamindúsan, és táplálkozásunkat egészítsük ki multivitamin-készítményekkel.

Januártól csak gyógyszertári szakdolgozó szállíthatja ki a gyógyszereket - még a vény nélkül kaphatóakat is - az új szabályozás szerint. Megyénkben is megkérdeztünk néhány patikust, de őket nem érinti ez a törvénymódosítás. Czellér Judit, a Benu Gyógyszertárakhoz tartozó patika gyógyszertárvezetője elmondta, a Zalárban tavaly is arra volt lehetőség, hogy az interneten megrendelt termékeket személyesen vehessék át a gyógyszertárban. Kiszállítással nem foglalkoztak.

Dr. Szakály Ildikó, a Tégely Patika szakgyógyszerésze és ügyvezetője arról tájékoztatta lapunkat, gyógyszertárukban szakgyógyszerészek és gyógyszertári szakasszisztensek végezték, és végzik most is a kiszállítást Eger területén. Kiemelten fontosnak tartják, hogy átvételkor ügyfeleiket szakmai tanácsokkal is ellássák.