A beoltottak száma 6 384 088 fő, közülük 6 144 019 fő a második, 3 773 694 fő már harmadik oltását is felvette. 8883 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 730 366 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 97 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 42 851 emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 478 480 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 209 035 főre csökkent.

5166 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 203-an vannak lélegeztetőgépen. A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, csütörtöktől-szombatig pedig újabb oltási akció lesz - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Heves megyében a szerda délelőtti adatok szerint eddig összesen 47 ezer 768 míg a szomszédos megyék közül Nógrád megyében 38 ezer 196, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 99 ezer 295, míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 61 ezer 862.

Februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton van oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.