A szépségverseny, ahogy eddig, úgy most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést.

A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok.

Saját fotókkal is nevezhetsz a megmérettetésre

A versenyre saját, vagy fotósunk által készített képekkel is lehet jelentkezni. Következő összeállításunkkal, most azoknak szeretnék segítséget adni, akik inkább saját portfólióval indulnának a versenyen.

Az alábbiakban, olyan Heves megyei helyszíneket gyűjtöttünk össze, melyek remek háttérül szolgálhatnak a fényképek elkészítéséhez és a hölgyek szépsége mellett, Heves varázslatos látnivalóit is bemutatja.

És most lássuk, Heves 5+1 varázslatos helyszínét, ahol te is Tündérszép lehetsz

Fátyol-vízesés

A Bükk-hegység talán egyik leglátogatottabb célpontja, a varázslatos Fátyol-vízesés, biztos siker a lenyűgöző fotók elkészítéshez. A A természetet kedvelő lányok Szilvásváradon és a Szalajka-völgyön végigsétálva, számos remek helyszínt találnak majd a fotózás helyszínéül.

Forrás: Heol

Bél-kő

Az extrémebb típusú lányoknak, extrém helyszín is jár. A legjobb választás nem is lehetne más, mint a Bél-kő. Az egykori bánya sziklavilága igazi, bevállalós fotók hátteréül szolgálhat.

Forrás: Heol

Tisza-tó

Szintén a természetesség híveinek ajánljuk a Tisza-tavat és környékét. A fából készült pallók, a vízen tükröződő napsugarak, mind varázslatos kiegészítői lehetnek a képeknek.

Forrás: Huszár Márk

Egri vár

A régi korok szerelmeseinek remek helyszín az Egri vár és környéke. A történelmi belvárosban, a hangulatos kis utcákban, igazi romantikus stílusú porfóliók készülhetnek.

Forrás: Huszár Márk

Erdőtelki arborétum

A romantika szerelmeseinek a legjobb választás az erdőtelki arborétum. A meseszép díszfák, díszcserjék, örökzöldek, évelők, vízi növények és természetes talajtakarók között igazán egyedi fényképek születhetnek.

+1 Felsőtárkányi-tó

A Bükk kapujaként is emlegetett varázslatos Felsőtárkányban található tónál, alig akad szebb háttér egy remek képösszeállítás elkészítésére. A tavat körbeölelő dombok és hatalmas fák mind emelik a fényképek színvonalát.

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya - aki mentorként segíti majd a jelentkezőket -, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.