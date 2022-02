Dr. Mangó Gabriella Facebook-oldalán számolt be a tapasztalatairól, és hogy szerinte, hogyan a legcélszerűbb kezelni a koronavírus omikron variánst.

Addig amíg nem lesz 4-5 napig magas láza valakinek, addig antibiotikumot nem ad. Akik nem oltottak, ott ez a határ 2-3 nap.

Ha antibiotikum, akkor klaritromicin

Makacs köhögésre, nem felszakadó, kínzó száraz három-öt-hét napig 2x100 mg budezonid hatóanyagú inhalatív szteroid, ha az oxigénszint 95 alá esik, akkor ezt emelni kell, de maximum 1200 mg.

C-vitamin, ha nincs vesekő, gyomorfájás, erős reflux akkor 6000 mg is mehet 3-4 napig.

D-vitamin 3000 NE.

Szerves szelén reggel normál dózis, szerves cink este dupla körülbelül 1 hétig.

Erős refluxos tünetek esetén bélflórajavítás és 3x2 borsmenta tea, parádi víz. Galagonya virághajtásvég tea 1-2 teáskanál/nap, ha ingadozik a vérnyomás.

Alvászavarra melatonin 2 mg, max 6 mg/nap, este levendula tea, meleg fürdő, ami a mellkas-, izomfájdalmakra is nagyon jó, izomlazítókrémmel.

A szülőknek is adott tanácsot

Gyerekeknek 10-12 éves korig csak tüneti kezelés, lázcsillapítás, antihisztamin..De ha már 4 napig lázas, akkor antibiotikumot el kell kezdeni, főként akkor, ha covidot követően 2-3 hét-hónap után láz, esetleg hasi panasz jelentkezik, nehogy sokszervi gyulladás legyen. Szoptatós kisbabának lehet anyatejet csöppenteni a nózijába! Gyerekeknek is fontos a bélflórajavítás. Náluk is előfordul covid alatt vagy után pánikroham, rémálmok, alvási paralízis hallucinációval. Türelem és szülöi ölelés, támogatás a megoldás.Gyerekek borsmentateát ne igyanak 12 éves korig! Ha nyugodtabbak vagytok tőle akkor a D-vitaminon, C-vitaminon pár napra emelhettek dupla dózisra. Ha a gyerek a betegség után ugyanúgy futkos, mint előtte, akkor neki semmilyen utóvizsgálat nem kell. Gyerekeknél sokszor van most tüszős mandulagyulladás, ami inkább márc, áprilisra jellemző, valszínű az enyhe tél ezt az időszakot most előbbre hozta. Mivel telemedicinális az ellátás, ezért a torokról készíts fotót és küldd el az orvosnak, ha gyanús a diagnózis.

– Mindenkinek oda kell figyelnie az életbe való visszatérésre, nem azonnal kikelve az ágyból túlterhelni a szervezetet. A fizikális vizsgálattal sokszor az omikron okozta tüdőgyulladás nem hallható, ezért ha gyanús a dolog, elhúzódó köhögés, 7. naptól visszatérő láz, a mellkas röntgen a biztos vizsgálati mód. Az omikron szerintem a hetedik nap után is még fertőz, és az oltottak is lehetnek kontaktok. Nagymamákat, nagypapákat, ha lehet most pár hétig ne látogassukNem tudom mikor tetőzik ez a hullám, de nálunk most nagyon sok az új fertőzött – hívta fel a figyelmet.