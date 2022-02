Zöld öves folyamatfejlesztés – a six sigma képzésről

Az üzleti folyamatok során az eredményesség fő alappilére a hibamentes működés. Ennek szabályozása számos folyamatra kiterjed, a cél pedig a lehetséges problémák számának nullára csökkentése. Ez a feladat pedig zöld öves szakembert kíván.

A six sigma módszer alaplépéseit a DMAIC írja le.

A hat szigma, vagy angolul six sigma módszere egy jól felépített problémamegoldó eljárás, mely a vállalkozások folyamatfejlesztését szolgálja. A folyamat végső célja pedig nem más, mint az üzleti kulcsfolyamatokban előforduló, lehetséges vagy valós hibák számának nullára csökkentése. Emellett a megfelelő six sigma módszernek garantálnia kell azt is, hogy a szolgáltatások és/vagy termékek minőségének ingadozása is minimális.

A módszer öt lépésből áll, melyet a sokak által már ismert DMAIC rövidítés foglal magában. Ezek a lépcsők lefordítva a következők: definiálás, mérés, analízis, fejlesztés és kontroll. Ez az öt összetevő szükségeltetik ahhoz, hogy egy vállalkozás működését hibamentessé és egyenletessé tegyük. A six sigma képzésekből olyan szakemberek kerülnek ki, akik képesek átlátni, megfelelően kontrollálni és optimalizálni a cégek üzleti folyamatait.

Az üzleti élet harcterén

A six sigma képzések esetén mindig érdemes odafigyelni rá, hogy milyen színű övet is kínál fel az adott tanfolyam. Természetesen a résztvevők nem harcművészeteket fognak tanulni, hacsak az üzleti világot nem tekintjük metaforikusan harcmezőnek. Szervezeti felépítése azonban különböző színű övekkel jelzi a személyi állomány rangsorban elfoglalt helyét. A piramis tetején a bajnok áll, őt követik a fekete öves kategóriák, akik jellemzően vezető pozíciót töltenek be.

A six sigma képzéseket jellemzően a zöld öves szinten érdemes kezdeni, hiszen a szervezetben ezek a tagok már képesek projektek vezetésére. A zöld öves szakemberek képesek átlátni a folyamatokat és megtenni az optimalizáláshoz szükséges lépéseket. Ehhez azonosítania kell a folyamat kereteit, illetve feltárni a vállalkozás esetleges problémáit. A kulcs mutatók ismeretében aztán megkezdheti az mérést, illetve a még mélyebb elemzést, mely feltárja a problémák gyökerét. A fejlesztés és a kontroll szakaszában a megszerzett ismeretek birtokában a folyamat optimalizálása és stabilizálása zajlik.

A six sigma képzés zöld öves szakemberek képzését célozza.

Zöld öves szakemberek

A módszertan szerinti six sigma képzések green belt, vagyis zöld öves fokozatának célja a módszerhez kapcsolódó ismeretek és felmerülő problémák megoldására irányuló módszertan elsajátítása. Az így képzett szakemberek képesek lesznek feltárni a vállalkozások működésében található problémákat, elemezni, megoldani azokat, ezzel is hosszabb távon fenntartva az optimalizált működést. A six sigma képzés során a résztvevők minden ehhez szükséges alapvető tudást elsajátíthatnak.

A tematika kitér a különböző fogalmi és gyakorlati kérdésekre, kezdve egészen az alapoktól. A six sigma módszertanának mélyreható ismerete nélkülözhetetlen az ilyen jellegű projektek kivitelezéséhez, így a megfelelő alapozás létfontosságú. A főleg gyakorlatorientált képzés során a résztvevők a saját maguk által hozott példákon és vállalkozásokon keresztül ismerhetik meg a six sigma módszert és a kapcsolódó DMAIC lépcsőket, ezzel pedig a már említett zöld öves szakemberekké válhatnak.