Február másodikán indult a családi adó-visszatérítés jóvoltából járó összegek kifizetése. Először azok a családok kaphatták meg a pénzt, akik postán keresztül kérték a kézbesítést. Azok, akik bankszámlára igényelték az utalást, február 14-ig kapják vissza a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat. Horváth László országgyűlési képviselő arról tájékoztatott, hogy a családi adó-visszatérítéssel országosan 600 milliárd forintot ad vissza a kormány a gyermeket nevelő szülőknek, a várandós kismamáknak, a velük közös háztartásban élő házastársuknak, a saját jogán családi pótlékra jogosultaknak. Jár ez a rokkantsági járadékban részesülőknek vagy a velük közös háztartásban élő, családi kedvezményt igénybe vevő hozzátartozóknak is.

A kompolti Tóth-Pál Ádáméknak egy gyermekük van, ő arról beszélt, még nem kapták meg a visszatérítést, mert átutalásban érkezik.

– Ez jelentős összeg a családi kasszában, lesz neki helye. Hiteltörlesztésben gondolkozunk, egy részét előtörlesztésbe fektetjük, a többit meg arra költjük, amit még a házunkon kell elvégezni. Emellett a háztartás költségeibe is besegít egy kicsit – jelentette ki Tóth-Pál Ádám.

A gyöngyösi, két gyermekes Fazekas Attila elmondta, hogy nagyon örülnek a visszajáró adónak. – Arra szeretnénk fordítani a pénzt, hogy a meglévő kocsink mellett legyen egy megbízhatóbb autónk is, amelyben a család mind a négy tagja kényelmesen elfér. Persze, használtban gondolkozunk, mert nem olyan hatalmas az az összeg, amire számítunk – fogalmazott Fazekas Attila.

Az Egerben élő, két gyermeket nevelő Liptainé Berecz Renáta lapunk kérdésére azt válaszolta, hogy nem érkezett még meg a visszatérítés, de már tud olyanról, akinek a számláján van a pénz.

– Mi is nagyon várjuk, a házunk felújítására fordítjuk. Főleg a megemelkedett építőipari árak miatt jön majd nagyon jól, mert azokkal nehéz lépést tartani normál jövedelmekből. A személyi jövedelemadó visszatérítés szempontjából egyébként érdekes helyzetbe kerültem. Tavaly ugyanis, nem vettem igénybe a terhesség 91. napjától kérhető családi adókedvezményt. Úgy tudom, a visszatérítéssel együtt most azt is megkapom. Majd az adóbevallásban ugyanúgy jeleznem kell, csak a kifizetés így hamarabb megtörténik. Hogy pontosan miként is lesz ez, majd csak akkor derül ki, ha megérkezett a pénz. Így aztán, most végül lehet, kifizetődő lesz, hogy akkor elfelejtettem – vélekedett Liptainé Berecz Renáta.

Az ugyancsak családos Tóth Dániel Vámosgyörkön szintén lakásfelújításra fogja használni a visszakapott adóját. Mint mondta, az összeg pozitívan érinti a családi kasszát. Az egri Szűcs Rita, aki egy gyermek édesanyja, ugyancsak várja már az utalást. Szükségük van rá, mert bármekkora lesz is az összeg, a béren kívül nincs más bevételi forrásuk. Náluk több lehetőség is szóba jött, hogy mire használják fel az összeget, de amíg nincs a számlájukon, konkrét álmokat nem dédelgetnek. A szintén egri Somodi Péter úgy fogalmazott: amíg nem érkezett meg a pénz, addig nem tervez.

Az összeg szabadon felhasználható - Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a családi adó-visszatérítésre 835 ezer nyilatkozatot küldtek be tavaly. Ennek 81 százalékát online töltötték ki, és csak 132 ezer volt a papíralapú dokumentum. Fontos tudni, hogy a kormány rendelettel mentesítette az úgynevezett követelésfoglalás alól a személyi jövedelemadó visszatérítését. Ez azt jelenti, hogy ehhez a pluszpénzhez a hitelezők, követeléskezelők nem juthatnak hozzá. Az adó-visszatérítés összegét a családok bármilyen célra felhasználhatják. Több felmérés napvilágot látott már a jogosultak pénzzel kapcsolatos elképzeléseiről. A legtöbben a lakás felújítását, a meglévő hitelek törlesztését, vagy a gyermekekkel kapcsolatos kiadásokat, így a nyelvtanulás, az egyetemi költségek finanszírozását jelölték meg célként.