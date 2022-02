Közel húsz éve Angliából indult a házasság hetének ötlete. Számos országban elterjedt, hazánkban is egyhetes programsorozatot tartanak Valentin-nap környékén. A kezdeményezés fő célja a házasság értékeinek bemutatása.

Hétfőtől péntekig minden nap 17 óra 30 perctől kezdődnek az ingyenesen látogatható programok az egri polgármesteri hivatal üvegtermében.

Az első esten Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere mond köszöntőt a Házasság Hete egri nyitányaként – ismertette programokat sajtótájékoztatón Zentai László szervező.

Hétfőn Perjesi István Elengedő szeretet című könyvének bemutatója lesz. Mit pakolsz a gyerekek hátizsákjába? címmel tartanak estet kedden Prekopa István és Erna, akik a gyerekek neveléséről, az értékek átadásáról is szót ejtenek. A szerdai rendezvényen dr. Maszárovics Zoltán, a Markhot Ferenc kórház orvosigazgatója beszélget Nehézy Lászlóval és Gyöngyivel. Ők olyan házaspár, amely más területen, különböző időbeosztásban dolgozik, mégis nagy harmóniában élnek. Elmesélik, mi segíti őket abban, hogy évek óta hűségben és szeretetben élnek együtt.

Csütörtökön azokat várják, akik kíváncsiak arra, tapasztalt házaspárok hogyan válaszolnak a saját gyermekeik kérdéseire a házasságra való felkészülésről, a konfliktuskezelésről. Az est előadói Petz Zoltán és Renáta, a Dávid Hősei Gyülekezet vezetői, s Papp Zoltán és Diána, a Keresztény Életközpont és Gyülekezet képviselői. Anonim módon bárki kérdezhet az előadás alatt internetes felületen. Pénteken egy házaspár, Sisa Attila és Andi a romantika és szex témakörben tart előadást. Szombaton páros vacsoraesttel zárul a programsorozat. Az utolsó nap abban tér el a többitől, hogy étteremben lesz. A részvétel a vacsorán regisztrációhoz kötött, ami február 16-ig megtehető a Keresztények Egerért közösségi oldalán. Közreműködnek Tömösy Imre és Zsuzsa, valamint Németh Attila és Yvette házaspárok, s lesz egy meglepetésblokk is, ami a helyszínen derül ki.

Petz Zoltán és Renáta idén ünneplik harmincadik házassági évfordulójukat, négy fiú szülei.

– Nagyon fontos, hogy az alapértékeinkben ne legyen jelentős különbség. Mindenkit arra bátorítok, hogy az ismerkedés szakaszában próbálja azt megtalálni, aki az életében a legfontosabb, hasonlóan gondolkodik. Ez jó indítása egy kapcsolatnak – mondta el lapunknak Petz Zoltán. Hozzátette, attól, hogy valami jól indul, még nem garantált, hogy mindig kitart. Sokat kell dolgozni azért, hogy a házasság boldog maradjon.

Lényeges, hogy őszintén kommunikáljunk egymással. Ha valami fáj, azt is beszéljük meg. Lényeges a megbocsátás és az elengedés is. Bizonyos szintű alázatnak kell lennie az ember életében ahhoz, hogy el tudja hordozni a másiknak a gyengeségeit, és a sajátjait is. Pironkodás nélkül el tudja mondani, ha valamit nem élt meg jól. Ne úgy kommunikálja a dolgokat, ahogy esetleg ő gondolja, ahogy a másik elvárná, hanem ahogy ő őszintén megélte. Így tudjuk egymást segíteni

– emelte ki a Petz házaspár.

Meznerné Sípos Éva és Mezner József idén májusban ünnepelik a 37. házassági évfordulójukat. Boldog éveiket Feldebrőn töltik, egy gyermekük van.

– Saját tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, a hosszú házasság titka az önzetlen szeretet és az egymás iránti tisztelet. Ha ezek megvannak, akkor minden gondot meg lehet oldani. Igyekszünk úgy alakítani a napjainkat, hogy mindig legyen időnk meghallgatni egymást őszinte odafigyeléssel – közölték. Kifejtették, számukra a házasság az élet minden szépségét jelenti. Természetesen nem csak boldog pillanatokból állnak a napjaik, de amikor felmerül valamilyen gond, azt mindig meg tudják oldani együtt.

– Ami még nagyon fontos, hogy szülők lehetünk. Nagy boldogság, hogy láttuk felnőni a fiunkat. Szemtanúi lehetünk, hogy milyen remekül helyt áll a nagyvilágban – tették hozzá. – Szívből kívánom mindenkinek, hogy megtalálja az életben a számára megfelelő boldogságot – zárta gondolatait Meznerné Sípos Éva.