Horváth Richárd polgármester kiemelte, a több mint 100 millió ember életét kioltó eszme a világ legtöbb pontján követelt emberéleteket. Nevében véres kezű diktátorok támadtak leginkább saját népükre, így Magyarországon is. Hazánkban 1945-től a rendszerváltásig több, mint hétszáz embert végeztek ki politikai nézeteik miatt és százezernél is többet vittek munkatáborokba, köztük hatvaniakat is.

A polgármester kiemelte, szélsőséges ideológiák és politikusok ma is léteznek, akik pusztítják a lelket, az értékeket és az életet. A szomszédban ma is egy ilyen borzasztó, emberi életeket követelő, törvénytelen háború dúl - tette hozzá.