Horváth Richárd polgármester elmondta, fontosnak tartják, hogy hatvaniak saját maguk döntsenek a megvalósítandó projektekről, így idén már gyűjtik az ötleteket, az önkormányzati szakemberek hozzáteszik a költségvetést, majd a kiírt keretek szerint megvalósítható célokról ismételten szavazni lehet, s a legsikeresebb ötleteket meg is valósítják. A készülő települési költségvetéssel kapcsolatban a polgármester kiemelte, hogy a korábbi évhez hasonlóan nagyon takarékos, de stabil költségvetési évre számít a város.

– Iparűzési adóból idén várhatóan 3,7 milliárd forint lesz Hatvan bevétele, ezzel visszatérünk a 2019-es szintre. A település azonban népszerű a befektetők körében, szerencsére sok munkahely létesült itt az elmúlt években és az érdeklődés töretlen a város iránt – emelte ki Horváth Richárd –, s további cégek szeretnének Hatvanba jönni. Szolidaritási adó formájában azonban 2,2 milliárd forintot be kell fizetnie az önkormányzatnak a ­központi költségvetésbe, ám még így is egyensúlyban tartható a büdzsé.

A tervek szerint a takarékos, szigorú és átlátható gazdálkodás eredményeként a legfontosabb elemek megmaradnak a költségvetésben, így az intézmények támogatása, óvodák működési költségei biztosak, útfelújításokat ugyanúgy tud tervezni a város, mint tavaly.

Szintén fontos eleme a költségvetésnek, hogy a városi civil alap keretösszege is megmarad, így jelen évben március elejéig folyamatosan nyújthatják be pályázati igényeiket a hatvani szervezetek, amelyek legfeljebb kétszázezer forintos önkormányzati összegből valósíthatják meg programjaikat.

Mobilon elérhető a Hatvan Kártya - Február elsejétől a Hatvan Kártya már elektronikus módon is igényelhetővé, valamint megújíthatóvá vált. A felhasználóknak a rendszer weboldalán kell regisztrálni, ahol gyorsan és könnyen el tudja intézni a szükséges teendőket és a megújítást. A környezetvédelem jegyében bevezetett újítás, hogy virtuális kártya is rendelkezésre áll immár, ami egy mobiltelefon segítségével is használható. A kártya a hatvani lakosok számára az ingyenes parkoláson túl a rendszerhez csatlakozott hatvani vállalkozások, szolgáltatások tekintetében is folyamatosan bővülő kedvezményeket nyújt a mindennapokban.