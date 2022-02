Erre hívták fel a figyelmet a Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezetének tagjai. Bak Imréné, az alapszervezet tagja köszöntötte a résztvevőket, s kihangsúlyozta, hogy megfelelő életmóddal, odafigyeléssel és rendszeres szűrővizsgálatokkal a daganatos megbetegedések részben megelőzhetők. Hozzátette, hogy az időben felismert rákbetegek jelentős része gyógyítható.

– A Dobó térről felmentünk a várba, s sétánk közben nem csak a betegtársainkra és a túlélőkre gondoltunk, de a rákban elhunytakra is emlékeztünk – mondta el portálunknak Bak Imréné.

A hatvaniaknak is fontos a világnapi figyelemfelhívás Forrás: Albert Péter

Sokan nem mernek a betegségükről beszélni, ezért fontos, hogy az ilyen nyílt eseményekkel is felhívjuk a figyelmet arra, hogy törődniük kell magukkal és az egészségükkel – emelte ki Lazányi Jánosné, a Magyar Rákellenes Liga hatvani szervezetének elnöke a rák elleni küzdelem világnapján tartott hatvani sétán. Hozzátette, Hatvanban 2008-óta van minden évben ilyen akció, melynek legfontosabb üzenete, hogy minél többen menjenek el például mammográfiás szűrésekre, mert a tapasztalatok alapján még mindig csak az érintettek fele él a lehetőséggel. A megelőzésen és az odafigyelésen kívül fontos, hogy a családtagok is megfelelő felkészítést kapjanak a rákbetegekkel való foglalkozás, együttélés terén. Lazányi Jánosné kiemelte, hogy a szűrések és vizsgálatok terén a férfiak aktivitása sokkal alacsonyabb, mint a nőké, így az ő motiválásuk is elsődleges. Az elnök a HPV elleni oltások fontosságát is hangsúlyozta, szerencsére ezt ma már a legtöbben térítés nélkül megkapják, ugyanakkor a jövő feladata, hogy a tizenéves lányok mellett a fiúk is kapják meg ezt az oltást a betegség visszaszorítása érdekében.