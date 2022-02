Az országos óvodabővítési programnak köszönhetően mintegy kétszázmillió forintból, egy 200 négyzetméteres résszel toldották meg a tagóvoda épületét – jelentette be a napokban Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

– A kormány támogatásának köszönhetően nagyságrendileg kétszázmillió forint felhasználásával megtörtént az óvoda teljes körű bővítése. Megvásároltuk a szomszédos ingatlant, és telekösszevonást végeztünk annak érdekében, hogy a területnek az óvoda bővülésével járó beépítettsége a szabályok határain belül maradhasson – mondta érdeklődésünkre Együd László, az Eötvös József Református Oktatási Központ igazgatója. Tudatta, a 2020-ban elindult beruházás során egy új szárny épült. A projekt keretében egy új csoportszoba, egy tornaszoba és egy családi bölcsődei csoporthelyiség, s a hozzájuk kapcsolódó vizes egység és folyosó készült el.

– Ezzel párhuzamosan az épület fűtéskorszerűsítése is megtörtént, kondenzációs kazánokat szereltünk be. A korábbi, használaton kívüli kazánház rehabilitációja is megoldódott. Itt a technikai munkatársak öltözőjét, egyéb kiszolgáló helyiségeket és egy új vizesblokkot alakítottunk ki. A korábbi családi bölcsődei helyiségben irodát és óvónői öltözőt létesítettünk – tette hozzá az intézményvezető.

Soltész Miklós korábban a helyszínen kiemelte, a polgári kabinet a kormányzásának első pillanatától természetesnek tekinti: ha a nemzetet meg akarja őrizni, akkor meg kell erősítenie a családokat.

– Ennek eredménye ma már érzékelhető a gyermekvállalási kedv növekedésében éppúgy, mint a házasságok számának emelkedésében és a válások, abortuszok számának csökkenésében. Változik a társadalom szemlélete is – mondta. Az államtitkár szerint ebben a munkában kiemelt szerepük van az óvodáknak, az egyházakkal való együttműködés pedig a gyermekek lelki tanításában is meghatározó jelentőségű. Szólt arról is, hogy Hevesen a református intézmény most átadott fejlesztése után egy katolikus óvoda építése is elkezdődik. Mindez erősíti a város keresztény közösségét.

Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, a Heves megye 3-as számú, hatvani székhelyű választókerületének kormánypárti képviselőjelöltje a közelmúltban hangsúlyozta, nincs annál nagyobb büszkeség, mint amikor az ember az elődjeitől örökölt értékeket képes gyarapítani. Főleg, ha azokat a jövőbe mutató elemekkel gazdagítja.

– A legkiemelkedőbb azonban, ha mindezt a gyermekeinkért tesszük. Könnyebb elhanyagolni, bezárni, felszámolni, ám a kormány az építés mellett tette le voksát a rombolással szemben – fogalmazott. Hozzátette, jól mutatja ezt Heves és térsége is, ahol az elmúlt időszakban 11 óvodát újítottak vagy újítanak fel, illetve ennyi épült vagy épül napjainkban.