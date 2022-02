– Egyetemünk a felsőfokú oktatás mellett küldetésének tekinti azt is, hogy a tőle telhető legtöbb segítséget megadja az Egerben és a környéken tanuló középiskolásoknak a sikeres érettségihez – tájékoztatta lapunkat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Kiemelték, a régió felsőoktatási központjaként és katolikus egyetemként is hivatásának tekintik munkatársaik a tudás minél szélesebb körű megosztását, a felzárkóztatást, s örömükre szolgál, ha a kamaszok nyáron majd arról kapnak értesítést, hogy bejutottak az áhított intézmény áhított szakára. Hozzátették, még nagyobb öröm számukra az, ha választásuk az egri egyetemre esik.

Mint ahogy arra felhívták a figyelmet, nagy siker a bölcsészettudományi és művészeti kar történelemtudományi intézetének emelt szintű történelemérettségire felkészítő online kurzusa. Annyira népszerű volt a lehetőség, hogy hamar be is telt a még észszerűen és technikailag is jól kezelhető résztvevői szám: a február 7-i jelentkezési határidőig csaknem százötven fiatal élt a lehetőséggel, hogy részt vegyen a tíz előadásból álló, heti rendszerességű előadásokon. Ugyanakkor még számos kurzus nyitva áll az érdeklődő diákok előtt, ezekre az egyetem honlapján keresztül regisztrálhatnak.

Tájékoztatásuk szerint a természettudományi kar biológiai intézete az emelt szintű biológiavizsgára készíti fel a fiatalokat. A hat, egyenként kilencvenperces előadásból álló sorozat március elejétől április közepéig tart, heti rendszerességgel, szerda délutánonként fél hat és hét között, a Google Meet felületén. A felkészítő sorozat egyes részei tematikailag illeszkednek a május-júniusi érettségi szóbeli és írásbeli témaköreihez. Az előadásokat követően lehetőség van írásbeli kérdés feltevésére és személyre szabott konzultációra. Jelentkezni február 22-ig lehet.

A földrajz és környezettudományi intézet földrajzfelkészítőket tart, ezek február második felében indulnak, minden pénteken délután négy és hat között, Skype-on. Ezenfelül komplex természettudomány érettségi felkészítőt is szervez a környezettudományi és tájökológiai tanszék, szintén február második felétől havi két alkalommal tartják meg, negyvenöt percben.

A kémia- és fizikavizsgára készülődő tanulókat sem hagyja magára az egri egyetem, szintén február második felétől havonta egyszer, négyórányi felkészítést nyújtanak. A gazdaság- és társadalomtudományi kar pedig az emelt szintű társadalomismeret érettségi felkészítőt vállalja. Ezzel kapcsolatban Konczné Varga Edit középiskolai tanár, tantárgyi szakértő mesterpedagógus, aki egyben érettségi vizsgaelnök is, elmondta, maga is Egerben szerezte szociálpedagógusi végzettségét, ezért tartja fontosnak, hogy azt, aki ezt a képzést választja, ne akadályozza meg a sikerben, ha saját középiskolájában nem tanult társadalomismeretet. Emiatt ne kerüljön hátrányba a pontvadászat során.