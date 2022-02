– Arra szeretnénk ilyenkor ráirányítani a figyelmet, hogy egy idegenvezető a városának kulturális követe, aki hírül viszi a település értékeit. Ebben az évben Gárdonyi Géza nyomában szerveztünk városnézést, halálának 100. évfordulója alkalmából – mondta el Badacsonyiné Bohus Gabriella, idegenvezető és az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnöke. Hozzátette, szerették volna színesíteni a programot, így az 1900-as évek hangulatát idéző kosztümökbe öltöztek kollégáival.

Elhatározták, hogy egy napot szentelnek arra, hogy az idegenvezetők munkáját világszerte bemutassák, ezért 1985-ben létrejött az idegenvezetői világnap. Ehhez csatlakozott hazánk is. Egerben 16. alkalommal rendeznek ez alkalomból sétát. Az esemény népszerűségét mutatja, hogy szombaton és vasárnap is vezettek túrákat a városban. Olyan helyeket kerestek fel, amik az író számára fontosak voltak a megyeszékhelyen. A program iránt érdeklődők többek között felmentek a várba, ahol fejet hajtottak Gárdonyi Géza sírjánál is.