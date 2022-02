A Golden Eagle Indie Filmfesztiválon a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat nyerte el a Spektrum saját gyártású sorozata, a részben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén forgatott „Tiltott Zónák” című alkotás - olvasható a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos honlapján.

Az elmúlt években számos alkalommal díjazták a Spektrum saját gyártású sorozatait a világ nagy fesztiváljain, így többek között a Jahorinai Dokumentumfilm Fesztiválon, a Mexikói Nemzetközi Filmfesztiválon, a New York Movie Awardson, vagy a Los Angeles Film Awardson is sikert arattak műsoraik. Nagy öröm és büszkeség, hogy Európa, Észak- és Dél-Amerika után a részint Igazgatóságunk területein forgatott dokumentumfilm ezúttal egy újabb kontinenst hódított meg, és Ázsiában is elismerték ezt az alkotást.

A Spektrumon tavaly ősszel bemutatott sorozat – amelynek gyártócége a FreerunMedia, producer-rendezője Vikárius-Horváth Szilvia – műsorvezetője Thuróczy Szabolcs színművész, aki ezúttal olyan helyekre kalauzolta el a nézőket, ahova csak nagyon keveseknek lehet betekintésük. A sorozat nemcsak informatív, de szórakoztató is, hiszen a műsorvezető többek között a Bükki kőkultúra és történelmi helyek