Mint ahogy már írtuk olvasónk döbbenetes történetet mesélt, mely mindenki számára tanulságos lehet.

Az OTP Bank nevében telefonon keresték a csalók, hogy a számlájáról utalás indult, és valószínű egy Szalai Tamás nevezetű csaló károsította meg

Kérdezősködtek olvasóknál, vásárlási szokásairól, kártya adatokról, hogy ezeket törölni tudják a nem biztonságos oldalakról. Itt még nem fogott gyanút bediktálta adatait

Ekkor tovább irányították egy másik ügyfélszolgálatoshoz, aki megkérte, hogy a kártyalimitiet állítsa át félmillió forintra.

– Ekkor közöltem vele, hogy inkább befáradok a szemben lévő OTP bankfiókba és elintézem ezt személyesen. A nő nem bírta kezelni a hitetlenségemet, majd azt mondta, hogy átkapcsol egy technikai vezetőhöz, aki részletesen elmagyarázza, hogy miért van erre szükség. Eközben a kártyalimitemet beállítottam tízezer forintra és elkezdtem lenyomozni a számot. Mikor bekapcsolódott az új ügyfélszolgálatos a hívásba, megkérdeztem tőle, miért legyek abban biztos, nem épp ők az adathalászok. Ugyanis megtaláltam a telefonszámot és a károsultak hozzászólásait. Erre azt mondta Szalai Tamás feltörte a rendszert, az OTP számáról hívja az embereket. Közöltem, látom, ők nem a bank telefonszámáról hívtak, illetve, beállítottam a kártyalimitemet. Bontotta a vonalat – fogalmazott.

Felhívtam az OTP ügyfélszolgálatot, letiltottam a kártyámat, bejelentést tettem. Nem én voltam az első aznap, aki miattuk telefonált, többeket milliókkal károsítottak meg

– Adathalász csalók, telefonon a bank dolgozóinak kiadva magukat hasonló ürüggyel kérik el az ügyfelektől a kártya- és számlaadataikat, valamint internetbanki belépési adataikat. A telefonos kísérletek mellett egyéb módon is próbálkozhatnak, e-mailben vagy sms-ben, sőt a közösségi oldalakon is elhelyeznek hirdetéseket. Ha a csalók olyan ügyfelet hívnak, akinek nincs OTP-s számlája, akkor „átkapcsolják” a másik bank ügyintézőjéhez. Az ügyfelek maguk adják meg a kártya adataikat, illetve kattintanak linkre, vagy töltenek le káros applikációkat – tájékoztatta portálunkat a bank. Felhívták a figyelmet arra, ők soha nem kérik ügyfeleitől személyes adatokat, belépési vagy PIN-kódokat, ahogy azt sem, hogy töltsenek le, telepítsenek ismeretlen forrású programokat. Az ügyfelek sok esetben maguk utalják a hívó fél által megadott „biztonsági számlára” megtakarításaikat. A csalássorozat áldozatául esetteknek a bank azt javasolja, tegyenek rendőrségi feljelentést, az elmúlt időszakban maguk több büntető feljelentést is tettek.

A rendőrség figyelmeztet az újdonságra - A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya is online csalások témájában tartott sajtótájékoztatót hétfőn. Tájékoztatásuk szerint már de­cemberben több esetről szereztek tudomást, ezek januárban is folytatódtak. Volt olyan nap, hogy Gyöngyösön és Hatvanban fél tucat ilyen hívásról értesítették őket. A fent leírtakon túl az is gyakori, hogy vírusirtó néven adathalász program telepítésére bírják rá az áldozatokat – ez gyakran az Anydesk alkalmazás. Az sem akadály, ha nem az OTP banknál van számlája az illetőnek, erre is magyarázatot rögtönöznek. Mindvégig azt éreztetik a kiszemelttel, ők a segítség az ellen, hogy valaki más ellopja a pénzüket, ezzel igyekeznek bizalmat kelteni, az áldozatot sürgetik, aki a stresszhelyzetben nem gondolja át mi is történik valójában.