–Nyertes lett az Egri Városi Sportiskolával közösen beadott Aktív Magyarország programban meghirdetett pályázat, amely extrém sportpark létesítését célozza Egerben – jelentette be Mirkóczki Ádám polgármester a Lajosvárosban, az Olajosok sportpálya néven ismert területen szerda délelőtt. Kiemelte, az országban egyedülálló komplexum jön létre, hiszen a tervek szerint három elem kapcsolódik össze.

Már az idén élettel telik meg a terület Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Egyrészt kisgyermekeknek készül egy pálya az óvoda mögé. Ide terveznek vizesblokkokat is pelenkázóval, illetve büfét, kávézót is. Mellette kap helyet a felnőttek számára is használható, többfunkciós terület, emellett pedig BMX pálya lesz – ismertette. Utóbbival komoly versenytervei is vannak az önkormányzatnak. Elmondta, várhatóan júniusra lezajlik a tervezés, a kivitelezés gyors lesz, egy-másfél hónapot vesz igénybe.

Kovács Géza, a sportiskola igazgatója kiemelte, reméli, hogy a komplexum olyan népszerű lesz mint a korábbi nyertes pályázat, az érsekkerti rekortán futókör.

Olyan szabadidőközpontot szeretnénk létrehozni, amely komplex időtöltést nyújt a családoknak, a fiataloknak és közösségi hellyé válik

Sebestyén Krisztián, a kivitelező a Trail Art képviselője kiemelte, hogy több hasonló pályát építettek már a megye környékén, de az egri helyszín adottságai kiválóak.

A volt Egál és Egrix rendbetétele még várat magára

Mirkóczki Ádám elmondta azt is, hogy az a TOP-projekt, amelynek keretében az egykori Egál, Egrix is megújulna teljes újratervezést igényel, jelenleg ennek engedélyezése van folyamatban, így azzal jelenleg még nincs előrelépés. Kérdésünkre elmondta, várhatóan a területet rendbe teszik, de a hiányos anyagi fedezet miatt nem biztos, hogy kiépül az eredetileg tervezett sportlétesítmény és szabadidő központ. A pályázat finanszírozása ugyanis a hat hét évvel ezelőtti árakhoz igazodik.