Ismét közzétették a vagyonnyilatkozatokat, s megnéztük, hogyan sikerült a 2021-es év a Parlamentben ülő Heves megyei képviselőknek. Korózs Lajos és Sneider Tamás ingatlant adtak el, Horváth László és Szabó Zsolt vásárolt, Dömötör Csaba építkezik is. Átalakultak a megtakarításaik és a hiteleik is.

Dömötör Csaba (Fidesz–KDNP)

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára továbbra is rendelkezik egy 64 négyzetméteres váci lakással, s egy 177 négyzetméteres ház építésébe kezdett 939 négyzetméteres váci telkén, résztulajdonú ingatlanai egy 167 négyzetméteres úttal gyarapodtak. Megvan Peugeot 5008-as autója. Bankhitele tízmillióról 34,75 millió forintra nőtt, megtakarításai pedig körülbelül 27 millió forinttal csökkentek, állampapírja, hathavi képviselői alapdíjat meghaladó készpénze eltűnt, bankszámlán 6,1 millió forintot tart. Képviselői jövedelme 1,21 millió forint havonta, államtitkári fizetése 1,296 millió forint.

Dudás Róbert (Jobbik)

A képviselő Mátraballán rendelkezik ingatlanokkal, egy 650 négyzetméteres és egy 1469 négyzetméteres telken áll két háza, az előbbiben felerészben, utóbbiban egyedüli tulajdonos. Autója egy nyolcéves Audi A6. Tartozása továbbra sincs, megtakarításai körülbelül 800 ezer forinttal nőttek. Nincs már meg takarékbetétje, számlán három és fél millió forintja, valamint 4500 eurója van. Lakástakarékban körülbelül egymillió, nyugdíj előtakarékossági számlán 466 ezer forinttal rendelkezik. Képviselői fizetése 1,695 millió forint.

Horváth László (Fidesz–KDNP)

Egerben 125 négyzetméteres házzal, Brennbergbányán 1190 négyzetméteres telke, Sirokon kéthektáros, Kisfüzesen egyhektáros szántója van. Tavaly Kisfüzesen 1700 négyzetméteres beépítetlen területet vásárolt. Autója továbbra is egy VW Tiguan. Hitele 1,1 millió forinttal 1,8 millióra csökkent. Magyar Állampapír Pluszban tartott megtakarítása 3 millió forinttal 38 millióra nőtt. Képviselőként havi 1,695 millió forintot kapott, emellett miniszterelnöki megbízott is, havi 650 ezer forintért. Qualitrade nevű cégének nem volt árbevétele, a társaságot végelszámolják.

Korózs Lajos (MSZP)

Sarudra költözött, s továbbra is Renault Latitude autójával jár. Feleségével eladták egri otthonukat, az ezért kapott pénzből pedig állampapírokat vásároltak, ahogy a korábbi szülői ház eladásából is, így most ebben a megtakarítási formában 50 millió forintot tartanak. Magánnyugdíj-pénztári megtakarítása tavaly 240 ezer forinttal csökkent, év végén 10,446 millió forintja volt ebben. Képviselőként 2,058 millió forint a havi illetménye.

Nyitrai Zsolt (Fidesz–KDNP)

Továbbra is 750 négyzetméteres andornaktályai telekkel és 122 négyzetméteres présházzal, 68 négyzetméteres egri lakás résztulajdonával rendelkezik, valamint egy Kia Cee’d autója van. Régiséggyűjteményét nem bővítette, de a régi tárgyak most is megvannak. Spórolt pénze hatmillió forinttal gyarapodott, a hathavi képviselői alapfizetést meghaladó készpénzállománya maradt 25 millió forint, emellett államkötvényét megduplázta, ebben négymillió forintot tart, bankszámlán 14 helyett már 18 millió forintot tart. Miniszterelnöki megbízottként 1,296 millió, képviselőként 1,695 millió forint jövedelme volt havonta, szolgálati Skodával jár.

Sneider Tamás (független)

Eladta hétezer négyzetméteres aldebrői ingatlanát, de a többi telke, szőlője, gyümölcsöse, telephelye megmaradt a településen, ahogyan hatezer négyzetméteres tófalui szántója. Állandó lakcíme Mátraszentimrén van, ahol feleségével közös, tavaly májusban alapított cége székhelye és épülő vendégháza is található, a Szent László Residence Kft. jegyzett tőkéje 68 millió forint. A babaváró hitelből és lízingből 1,4 milliót, magánszemélytől kapott kölcsönből félmilliót törlesztett, így előbbiből 12 millió, utóbbiból kétmillió forint visszafizetése van hátra. A korábbi, 21 millió forintnyi megtakarítása már nincs meg. Megvan Fiat Puntoja és Skoda Superbje is. Képviselőként 1,695 millió forint volt a fizetése decemberben, s tavaly kapott szolgálati laptopot.

Szabó Zsolt (Fidesz–KDNP)

A hatvani képviselő haszonélvezője maradt egy hatvani háznak, gyöngyöstarjáni ingatlanbirodalma ezúttal tíz hektárral gyarapodott, 146 hektárja van. Rendelkezik még 13 hektárral Gyöngyöspatán, nyolc hektárral Szuhán, és egy 13 hektáros hatvani tanyával is. Ford Mondeo autója van. Spórolt pénze felére esett, számlán 6,34, készpénzben 2,5 millió forintja van, takarékbetétben pedig 213 ezer. Hitelt vett föl, 10,534 millió forinttal tartozik a banknak. Őstermelői jövedelme tavaly is tízmillió forint volt, földbérleti díjként 1,4 millió forintot kapott. Területalapú támogatásként 8,5 millió forintot várt a Magyar Államkincstártól. Négy cégben volt érdekeltsége, osztalékot nem vett ki. Az Exact-Cont Kft. bevétele 27,5 millió, nyeresége 110 ezer, az Exact’Co bevétele 4,131 millió, nyeresége 2,6 millió, az Exact Inno bevétele 3 millió, nyeresége 1,23 millió forint volt, az Alt-Op nullás évet zárt. Képviselői tiszteletdíja havi 1,453 millió forint volt.