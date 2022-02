A Megvalósult fejlesztések, elnyert és folyamatban lévő pályázatok tarkítják az elmúlt esztendőt, de idei évre sem fordultak rá tétlenül Tiszanánán. A polgármester, dr. Tóth József beszélt lapunknak a részletekről.

– A Belügyminisztériumtól nyertünk húszmillió forintot út- és járda felújítására. Ebből az összegből három kisebb szakaszt és a Templom úti járdát tesszük szebbé – sorolta.

A Magyar Falu Programban is jól sáfárkodtak, van egy áthúzódó beruházásuk, a támogatásnak hála ebből a temető rekonstrukcióját, térkövezését oldották meg, illetve járdát is létesítettek, a ravatalozót kívül-belül felújítják. Ugyancsak ebben a programban nyertek ötmillió forintot játszótér létrehozására. Épül a szociális szövetkezet új telephelye is, a könnyűszerkezetes létesítmény hamarosan elkészül.

– Ezeken felül ki kell cserélni a polgármesteri hivatal héjazatát, meg kell oldani a födém szigetelését, erre 28,5 millió forint áll rendelkezésre – taglalta a településvezető.

– Már tart a Hősök kertjének a felújítása, az erre a célra elnyert hétmillió forintból már a felét felhasználták. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) bölcsőde létesítésére jutott támogatás, a kivitelezési tervek még nem készültek el, így a közbeszerzési eljárás is várat egyelőre magára. Két fontos projekt zárult le tavaly összesen közel négyszázmillió forint vissza nem térítendő támogatásból. Az egyik fejlesztés átfogó célja volt, hogy a szegregált településrészen mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű embereknek lehetővé tegye a társadalmi felzárkózást. Ennek köszönhetően, mások mellett, javult a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése, illetve nőtt a bevontak iskolázottsági, kompetencia- és képzettségi szintje. A másik projektben átadták a Csillagházat és a Csillagpontot, egy felújított bérlakást, s épült hat új ingatlan.

A jövő terveiről szólva a polgármester elmondta, hogy harmincmillió forint értékű pénzbeli segítségért adtak be pályázatot, amely a strandfejlesztést célozza. Az elképzelések szerint kerékpáros szervizoszlop, elektromos töltőállomás létesül, továbbá a mozgáskorlátozottaknak külön parkolók készülnek, az egyik baba-mama szobát akadálymentesítik.

– Szeretnénk felújítani a Dinnyésháti utat, a TOP plusz programban turizmus- és energetikai fejlesztésre, illetve az élhető falu felhívásra pályázunk – közölte. A közmunkaprogram is folytatódik márciustól, ebben százharminc helybeli kap munkát. A Belügyminisztérium és a Magyar Falu Program kiírásaiban jelentkeznek közösségi tér kialakítására, eszközvásárlásra, valamint út- és járdaépítésre is, illetve terveznek még konyhabővítést is.