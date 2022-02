Mint azt korábban már megírtuk, Mátranovák-Mátracserpusztán hétfő hajnalban egy gímbika farkasok által brutálisan szétmarcangolt még vergődő tetemére bukkantak.

A Borsonline arról számolt be, hogy a fekete párduc után most új nagyvad tartja lázban a vadászokat és a Mátra környékén élőket, egyre több ugyanis a farkastámadás a környéken. A portyázó farkasról is készült felvétel, Nógrád megyében, a 21-es út közelében, amit a Nimród Vadászújság Facebook oldalán tettek közzé.

A fokozottan védett vad ritkán mutatja magát, lencsevégre még kevesebbszer kerül, így Görőcs Krisztián tari lakosnak egy februári délelőttön hatalmas szerencsében volt része - írta a Nimród vadászújság. A tari lakos Pásztóra autózva lett figyelmes a feltételezett nagyragadozóra, amelyről még videófelvételt is sikerült készítenie, ahogy áthalad a mezőn.

A szakértő szerint ugyanakkor nehéz megmondani, hogy pontosan milyen állat szerepel a felvételen. Ám nem ez volt az egyetlen, hogy farkast véltek látni a környéken.