A Bélapátfalvai KulTurDia Nonprofit Kft. ügyvezetője, Mezőné Kovács Edit szerint izgalmas évet zártak tavaly, hiszen az apátságnál a tervezett felújítás miatt az utolsó szezonban végezhették a turisztikai üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A pandémiás helyzetnek nyertese volt a település, hiszen sokan belföldi úti célt választottak, ehhez járult hozzá az utolsó szezon miatt megnövekedett érdeklődés is. Az apátság május 22-től augusztus 31-ig fogadott látogatókat, ezalatt tizenegyezer ember kereste föl a műemlék templomot. Az igazgató szerint rendkívüli népszerűségnek örvendtek a nyári éjszakai idegenvezetések.

A táborozók körében a Kincsvadászat programunk is keresett volt, az apátsági programokhoz pedig kínáltunk egyéb tartalmas elfoglaltságot is: a Gesztenyés Kiállítóház múzeumpedagógiai foglalkozásain a gyermekek játékos, izgalmas módon ismerkedhettek meg a tárlatokkal, népi hagyományokkal. Sütöttünk laskát, kézműveskedtünk, népi játszóház várta őket – mondta Mezőné Kovács Edit.

Tavaly indult a Hódítsd meg a csúcsot! nevet kapott interaktív túra, amelyhez a menetlevelet a Gesztenyés Kiállítóházban lehet megvásárolni, emellett választható volt az „Értéktúra” is. Játékokat, pályázatokat hirdettek a kirándulóknak, a téli Bélapátfalvát bemutató fotópályázatukra százötvenkilenc gyönyörű kép érkezett.

Az igazgató szerint, azok, akik Bélapátfalván szeretnék eltölteni idejüket, a turisztikai irodában kezdjék látogatásukat, segítenek összeállítani programjukat. A turisztikai szezon kezdetén nyílik szabadulós játékuk, amely egy egész alagsort magában foglal, emellett a Gesztenyésben is folytatják a csoportos programokat. Több gasztrotúrát is terveznek és idén újra lesz majd Anyatábor.

A programtervet még később fogadják el, az viszont biztos, hogy lesz Múzeumok Éjszakája, a tavaly nyílt Placcon több zenés rendezvényt is szerveznek, de lesz ilyen a tónál is. Tartanak értéknapot, zenés kávéházat, s több programra is pályáztak.