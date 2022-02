Eladó Heves megyében, Gyöngyöstől 20 km-re, Jászárokszállástól 3 km-re, Visznek községben, fő út mellett 1407 nm-es telken lévő 89,8 nm-es családi ház! A vegyes szerkezetű ingatlanban, kialakításra került 2 szoba, konyha, kamrák, fürdő, WC, nyári konyha, előszoba és a házhoz tartozik egy műhely is illetve egy különálló fásnak használt épület! Az otthon melegéről kályhák gondoskodnak! A portán melléképületek és tárolók is megtalálhatók. Szennyvízelvezetés derítőbe történik. Az udvarban egy műemlék is helyet kapott.

Az ingatlan környezete igényesen kialakítható, szabadidő eltöltésére akár a közelben található horgásztavat ajánlom! A központ pár perces sétával megközelíthető! Amennyiben az ingatlan megvásárlásához hitelre van szüksége, az OTP kedvező konstrukcióit tudom ajánlani! Babaváró hitel és falusi CSOK ügyintézését is vállalom - megfelelő személyi feltételek mellett! ”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!