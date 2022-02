Salgótarjáni győzelemmel zárult a múlt héten a hetedik alkalommal megrendezett informatika tanulmányi verseny a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert campusán. A Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei középiskolások háromtagú csapatokban mérték össze tudásukat. Dr. Novák Tamás egyetemi docens, versenyszervező tájékoztatása szerint a kilenc gárda közül a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikuma bizonyult a legjobbnak. A salgótarjáni csapat 2019-ben és 2020-ban is győzött már. A második helyet a balassagyarmati, a harmadikat pedig a jászárokszállási gimnazisták szerezték meg. Dr. Novák Tamás azt is elmondta, hogy a diákok informatikai tudásának felmérése mellett az is a verseny célja, hogy csapatmunkára ösztönözze a fiatalokat. A szervezők évről évre úgy állítják össze a feladatokat, hogy azokat a rendelkezésre álló idő alatt egyedül ne lehessen meg­oldani.