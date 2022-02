A város nyugati elkerülő útjához kapcsolódó belterületi útfelújítások nem építésiengedély-köteles beavatkozással érintett szakaszainak munkálatairól február 11-én tartott sajtótájékoztatót Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgatója. Itt részletesen beszélt az állami kezelésű belvárosi utak felújításának első üteméről.

– A tervezői szerződést mind az elkerülő útra, mind a belterületi útszakaszokra 2019 nyarán kötöttük meg. Az volt az álláspontunk, hogy azok az útszakaszok korábban készülhetnek el, amelyeket le tudunk választani a hatósági engedélyezési eljárásokról, és nem engedélyköteles kategóriába tudunk sorolni. Célunk az volt, hogy azokon minél hamarabb indulhasson a kivitelezés. A nyílt közbeszerzési eljárás során a HE-DO Zrt.-t választottuk ki a munkára, nettó 420 millió forint értékben. A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, hazai forrásból finanszírozzák – fogalmazott Pántya József.

A projekt műszaki tartalmát illetően az igazgató elmondta, az első körben érintett Damjanich, Vachott Sándor és Petőfi utcák adott szakaszain pályaszerkezet-, burkolat- és kopórétegcsere történik, továbbá megújul a vízelvezetési rendszer is.

– A Gyöngyös-patak hídja a kopóréteg és járdafelület cseréje mellett új korlátot is kap. A Petőfi úton egy buszöböl kivételével szinte a teljes úttest megújul. A vízelvezetési rendszer tisztítása, cseréje, a teljes körű burkolat- és kopórétegcsere itt is a kivitelezés része. A számok nyelvére lefordítva, az első ütem mintegy 2700 méter útszakasz felújítását, több mint 900 méter árok és vízelvezető rendszer tisztítását, 1200 méternyi szegély kialakítását, és mintegy 3500 tonna aszfalt beépítését jelenti. Ugyanezeken az útszakaszokon és a belvárosban is vannak még engedélyköteles részek, a Petőfi, a Szent Bertalan és a Kossuth utcában lesznek beavatkozások. A teljesség igénye nélkül felsorolva, a Damjanich utcában egy körforgalmat, a Vasút utcában kulturált parkolási lehetőségeket építünk ki, a Kossuth utcában kanyarodósáv készül, a Petőfi utcában buszöböl kialakítása és gyalogátkelőhely létesítése is terv, de már az engedélyköteles szakban. A nyugati elkerülővel együtt ezek az engedélyköteles részek jelenleg a közbeszerzés bírálati szakában vannak, rövidesen eredményt hirdetünk, majd terveink szerint a jövő hónapban annak a kivitelezési szerződését is megkötjük – összegezte Pántya József.