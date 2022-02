Mint arról korábban már beszámoltunk, az egri Hotel Imola Platánban elkezdődött a 2022-es Tündérszépek fotózása. Országos szépségversenyünkre 18-29 év közötti megyénkben élő, itt tanuló vagy itt született hölgyek jelentkezhetnek, akár saját képanyaggal, akár azt kérve, hogy mi készítsük el profi portfóliójukat.

Még érdemes és lehet jelentkezni, hiszen 30 szépség kap esélyt arra, hogy a megyei fordulóból a nagy fináléig, országos ismeretségig jusson. A múlt héten három Heves megyei lány állt a kameránk elé, akit a szerkesztőségi szakmai zsűri beválogatott a legjobbak közé.

A három szépség magabiztosan pózolt fotósunk fényképezőgépe előtt, melyről most hoztunk egy képgalériát.

Ha szeretnéd, hogy rólad is profi fotók készüljenek, szeretnél betörni a divat vagy a média világába, esetleg a kétszemélyes egzotikus utat szeretnéd megnyerni, ne habozz, jelentkezz! Most pedig lássuk, milyen gyönyörűek is voltak a lányok a fényképezőgép előtt!