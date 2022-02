A belterületi útfelújítások nem építési engedélyköteles beavatkozással érintett szakaszainak fejlesztésével kezdődik a munka. Horváth László országgyűlési képviselő elmondta, hogy a rekonstrukció első szakaszával Gyöngyösön folytatódik az útépítések tavaly megkezdődött időszaka.

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Logikus és indokolt, hogy innen induljunk, mert a nyugati elkerülő út megnövekedett forgalma azokra a belvárosi szakaszokra érkezik majd, melyek felújítása most elkezdődik, és tart az következő hónapokban. A mai naptól, a munkaterület átadásától egészen kora őszig négy ütemben folyik az építkezés. A 24-es főút belvárosi szakaszának tavalyi felújítása kapcsán el kell mondani, a gyöngyösiek jelesre vizsgáztak fegyelmezettségből, türelemből. Most is együttműködésre lesz szükség az újabb, de talán a legfontosabb szakasz megvalósításához – fogalmazott Horváth László.

Hiesz György, a város polgármestere megköszönte a fejlesztést valamennyi városlakó, de különösen az érintett utcákban élők nevében.

– A nyugatról és Nógrád megye irányából érkező autók sokasága gyakorlatilag rázúdul Gyöngyös egy szép, családi házas övezetére, ami nem képes befogadni az ilyen jellegű forgalmat. Az induló beruházással reményeink szerint kiküszöböljük ezeket a problémákat – jelentette ki Hiesz György.

Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója kiemelte, a nem engedélyköteles útszakaszok hamarabb elkészülhetnek, ezért kezdődik ezekkel a munka. A kivitelezés műszaki paramétereivel kapcsolatban többek között elmondta, hogy burkolat-, teljes pályaszerkezet- és kopórétegcsere történik mintegy 2700 méter útszakaszon 3500 tonna aszfalt beépítésével. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a HE-DO Építő Zrt. végzi 420 millió forint értékben.