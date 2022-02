A verseny, ahogy eddig, úgy most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Saját portfólióval is jelentkezhetsz, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezd!

Értékes nyeremények várnak a Tündérekre

A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok. 2021 Tündérszépe, Szabó Orsi a 2022-es versenyen tanácsaival segíti majd a versenyzőket. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.

Új lehetőségként tekintenek a lányok a Tündérszépekre

A 20 éves Kovács Lilla Zita az egri egyetem hallgatója, és elmondása szerint mindig is foglalkoztatta a divat és a szépségversenyek: - Folyamatosan nézem a hasonló lehetőségeket az interneten, mindig is érdekelt a szépségversenyek világa. A Tündérszépekre elsősorban megerősítésként tekintek, továbbá bízom benne, hogy ennek is köszönhetően jobb lehetőségeket kaphatok majd az életben - fogalmazott a fiatal lány.

A 25 éves Végh Tímea is jó lehetőséget lát a Tündérszépekben:

- Mindig is érdekelt ez a terület és a fotózások világa. Már tavaly és tavalyelőtt is gondolkoztam a nevezésen, most azonban el is határoztam, hogy megmérettetem magam és beadom a jelentkezést a versenyre. A Facebookon egyszercsak megláttam a hirdetést, és úgy voltam vele, nincs veszíteni valóm, miért is ne próbálnám meg? Régebben már részt vettem különféle fotózásokon, és nagyon boldog vagyok amiatt, hogy most is beválasztottak a legjobbak közé - lelkesedett a maklári szépség.

Végh Tímea

Kun Noémi régi ismerős, hiszen már tavaly is szerencsét próbált a Tündérszépeken, és idén is elhatározta, hogy megméreti magát.

- Tavaly is részt vettem a versenyen, és úgy döntöttem, hogy idén is megmérettetem magam. Úgy voltam vele, hogy a remény hal meg utoljára, mindenképpen szerettem volna még egyszer szerencsét próbálni. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nincs mit veszítenem, lesz, ami lesz - mondta Noémi.

Kun Noémi

A 21 éves Balázs Lili Hatvanból érkezik majd a fotózásra, s szavai szerint Kárpáti Rebeka Facebook-oldalán figyelt fel a lehetőségre:

- Már régóta ki szerettem volna próbálni magam egy szépségversenyen, egy új kihívásként tekintek erre a lehetőségre. Az interneten lettem figyelmes a hirdetésre, Kárpáti Rebeka Facebook-oldalán. A fotózásra nem készülök különösen, meglátjuk, hogy alakulnak majd a dolgok.

Balázs Lili

A 20 éves nagyrédei szépség, Hordós Evelin pedig úgy fogalmazott, hogy nagyon izgatottan várja már a fotózást:

- Ismerőseim, barátaim révén értesültem a versenyről, valamint többen is ajánlották, hogy mindenképpen próbáljak szerencsét. A fotózást kimondottan izgatottan várom, igyekszem majd a maximumot nyújtani a kamera előtt. A lehető legjobb formámat szeretném mutatni.

Hordós Evelin

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya - aki mentorként segíti majd a jelentkezőket -, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.