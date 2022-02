- A fiam évek óta Budapesten él. Két éve vásárolt egy kisebb lakást. Legalább két hónapig tartott a banki ügyintézés, de a neheze még csak ezután következett. Mire bejelentette minden szolgáltatónál – víz, távhő, áram – az adatváltozást, csaknem beleőszült. Az ilyesmit többnyire csak személyesen lehet intézni, ezért mire mindenhova eljutott, rengeteget járt, kelt. Előfordult, hogy szabadságot kellett kivenni – mondja Éva, aki tőlünk értesült először arról, hogy a kormány olyan ingyenes lakossági szolgáltatást indított, amely ettől a tehertől mindenkit mentesít.

Az új szolgáltatással jelentősen csökkennek az emberek adminisztratív terhei. Az e-bejelentővel a közműátírást és megváltozott adataink bejelentését pár kattintással egyetlen online felületen is elintézhetjük az e-bejelento.gov.hu oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányablakában. Nem kell külön-külön felkeresni a közműcégeket. A szolgáltatás díjmentes, egyszerű és gyors – tájékoztatta lapunkat dr. Kadlott Csaba, a Heves Megyei Kormányhivatal főigazgatója, aki egyéb részleteket is elárult érdeklődésünkre.

– Mindannyiunknak akadhat olyan élethelyzete, amikor szükség van személyes adataink módosítására. Ilyen lehet például a névváltozás házasság, vagy tudományos fokozat megszerzése miatt, lakcímváltozás, albérletbe költözés. A tulajdonosváltásról, öröklésből származó közmű átíratási teendők korábban akár napokat is igénybe vettek. Az e-bejelentővel az egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Az eseti adatváltozás esetén lehetőségünk van felhatalmazást adni automatikus bejelentésre, így akár öt éven át automatikusan továbbítja a szolgáltatónak, ha valamely adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban – mondta.

Megtudtuk azt is, hogy jelenleg több mint harminc szolgáltató csatlakozott a rendszerhez, és várhatóan újabb cégekkel, később pedig bankokkal, biztosítókkal is bővülhet a kör.

A magyar családok átlagosan tíznél is több szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, és évente mintegy négymillió olyan adatváltozási eset történik, amelyet a magánszemélyeknek le kell jelenteniük a szerződött szolgáltatónak.

Dr. Kadlott Csaba hangsúlyozta azt is, hogy a kormány tíz éve folyamatosan azon dolgozik, hogy csökkentse a családok és magánszemélyek bürokratikus terheit. Ezt a célt szolgálja a korábban bevezetett egyszerűsített adóbevallás is. Ezt követi most az e-bejelentő, aminek használatával egy-egy ügyfél akár öt–tíz órát is megspórolhat, hiszen percek alatt elintézhető az adatbejelentés. Az sem mellékes, hogy a vidékről a városba utazó ügyfelek megtakaríthatják az utazás és parkolás költségeit.

- A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a hivatali ügyintézést. Hogy csak egy példát említsünk, a NAV elkészíti minden magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő adóbevallását. Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésében. A kormány olyan ingyenes szolgáltatást vezetett be 2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit, hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé – zárta gondolatait a főigazgató.

Csökkennek adminisztratív terheink

Az egyablakos ügyintézés mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik. Az ingyenes e-bejelentő szinte minden adminisztrációs terhet levesz az emberek válláról. Az e-bejelentő projekt mintegy másfél milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Programban, „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukcióban. A teljes szolgáltatói lefedettség elérésekor az e-bejelentő éves szinten akár összesen 140 milliárd forint adminisztratív tehercsökkentést eredményezhet a lakossági, vállalkozói és szolgáltatói oldalon, az időt figyelembe véve lakossági ügyfél oldalon 17,5 millió óra, míg a szolgáltatók részéről tizenkét millió munkaóra-megtakarítást jelent.