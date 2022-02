A kiszebáb most is a hagyományos menyecske alak volt, amely egy seprű felöltöztetésével készült, a ruháját szalmával tömték ki. Nemcsak a telet, de a betegségeket, a bajokat és a rossz szellemeket is szimbolizálja. A kiszebábu meggyújtása a hagyomány szerint meleget hoz, ezért az elégetésére a körben álló gyereksereg mellett számos felnőtt is kíváncsi volt.