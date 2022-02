Plakátkampányt indított az önkormányzat a buszközlekedés népszerűsítésére, először a szűk városvezetés később pedig Egerben ismert személyek reklámozzák a városi felületeken a helyi buszozást. Ennek okán újra érdeklődtünk a volánnál, mennyien vették igénybe a kedvezményes, ezerforintos éves bérletet, amelyet még tavaly jelentett be Mirkóczki Ádám polgármester.

– A január havi értékesítési adatok február tizedike után állnak majd teljeskörűen rendelkezésünkre, így azok elemzése és következtetések levonása is csak később lehetséges, szíves türelmét kérjük – írták. Erről tehát később, de mindenképpen írni fogunk.

Egyébként az előző évekhez nem lehet viszonyítani majd az adatokat, mivel a korábbi időszakokban nem volt feltétele a helyi díjtermékek megvásárlásának a lakhely megadása, ezért az elmúlt években helyi bérletet váltó utasok lakhelyére vonatkozó statisztikával nem rendelkezik a társaság. Egyedül az egri állandó lakcímmel rendelkezők számához lehet majd talán viszonytani.

Az önkormányzat közeli portálon és a városi televízióban arról is hírt adott Minczér Gábor alpolgármester januárban, hogy azt szeretnék, szűnjön meg az online bérlet, az ugyanis rengeteg visszaélésre ad lehetőséget. Ennek ellenére továbbra is lehet interneten vásárolni, így megkérdeztük a Volánt, mi történt a fenti kezdeményezéssel.

– Nem függesztettük fel az online vásárlási lehetőséget, és január folyamán nem történt ellenőri intézkedés azzal kapcsolatos visszaélés miatt – szögezte le a busztársaság.

Pletykaként már az is szárnyra kelt a városban, hogy mivel kevés ellenőrt lehetett korábban látni a buszokon, újakra lesz szükség, annak érdekében, hogy ne lehessen visszaélni a kedvezményes egri jogosítvánnyal. Az egyik önkormányzati képviselő, aki kérte, hogy ne nevezzük meg, szintén azt mondta, úgy tudja, ellenőröket kell felvenni az új bérlettípus miatt, ez pedig pluszköltséget generál, ám úgy tűnik, nincs szükség a pluszmunkára.

– Az új bérlettípus bevezetése nem igényli ellenőreink létszámának bővítését – cáfolta a Volán. A busztársaság újfent hangsúlyozta azt is, hogy nem ők döntötték el, ki utazhat egész évben ezer forintért.

– Társaságunk Eger menetrend szerinti autóbusz-közlekedését közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A menetrendi és szolgáltatási paraméterek meghatározója az önkormányzat mint megrendelő és finanszírozó. Ennek megfelelően a díjszabási kérdésekről is az önkormányzat dönt – emelték ki.

Kiterjesztené a kedvezményt Berecz Mátyás, az Egységben Magyarországért országgyűlésiképviselő-jelöltje korábban arról beszélt, az Egerben dolgozó vagy tanuló emberekre is ki kellene terjeszteni a kedvezményt, erről egyeztet a környékbeli polgármesterekkel. – Kiterjedt egyeztetéseket kezdtünk nemcsak az agglomerációs falvak polgármestereivel, önkormányzati képviselőivel, de a választókkal is. A finanszírozás kérdése összetett, ugyan vannak különböző megoldási javaslatok, amelyeket más városok példáján alkalmazni lehet, de ne felejtsük el, hogy az Európai Unió is jelentős összegekkel támogatja a tömegközlekedést. A válaszok vegyesek, de fontos, hogy mindenkinek a véleményét meghallgassuk, és ennek nyomán próbáljunk megoldást találni. Miután mindenkivel sikerült egyeztetni, az eredményeket közölni fogjuk – válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen visszajelzések érkeztek.