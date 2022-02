Több funkciót lát majd el a 430 négyzetméter alapterületű alapszolgáltatási központ. Itt lesz az idősek nappali ellátása, a családsegítés és családgondozás, illetve egy 250 adagos főzőkonyhának is helyet ad az ingatlan. Paulenka Richárd Istvánnal jártuk körbe az építkezést. Mint mondta, egy meglehetősen romos épület állt itt korábban, amit 2014-ben megvásárolt az önkormányzat, és ezt követően 2016-ban pályáztak a felújítására.

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban közel 170 millió forintot nyertünk, de nem sikerült elindítani a beruházást. Múlt az idő, nem állt össze a forrás, és a műszaki tartalomban is voltak változások. Később az eredeti összeg már kevésnek bizonyult volt, de ráemeléssel sikerült megfelelőre kiegészíteni, így tavaly télen elindult a kivitelezés. A teljes program 202 millió forintból valósul meg. Ebben benne van a régi épület átalakítása, felújítása, új részek kialakítása, illetve a főzőkonyha, az étterem felszerelése, továbbá az irodai bútorok beszerzése. A konyha az óvodát és az iskolát, illetve az időseket látja el, de lakossági kiszállítást is meg tudunk oldani – részletezte Paulenka Richárd István.

A polgármester elmondta, hogy két hete kezdték a gipszkarton válaszfalakat építeni. Ha elkészültek azokkal, jöhet a gépészeti, a villamos munka, a vezetékelés, illetve az álmennyezet szerelése.

– Örvendetes, hogy már nemcsak egy nagy belső teret látunk, hanem kezd kirajzolódni a szemünk előtt, mi, hol és hogyan helyezkedik majd el az épületben, az irodák, a foglalkoztatók, a raktárak hol lesznek leválasztva. A központ átadása, szerződés szerint, július közepén lesz, de reménykedem, hogy előbb is megtörténhet. A vállalkozóval folyamatosan egyeztetünk, heti bejárást tartunk a műszaki ellenőrrel, a kivitelezés az ütemterv szerint halad – bizakodott Paulenka Richárd István.

Modern hivatal várja az ügyfeleket - Körbevezetett a felújított polgármesteri hivatalban is Paulenka Richárd István. Mint mondta, a Belügyminisztérium pályázatán nyertek 30 millió forintot a kivitelezésre, melyhez másfél millió forintot kellett önerőként hozzátenniük. Az összegből klimatizálni tudták az épületet, amely teljes belső felújításon esett át. Fűtés-korszerűsítés történt, modernizálták a villamos-, internet- és telefonhálózatot. A belső nyílászárókat, a hideg és meleg burkolatokat kicserélték. A meglévő vizesblokkot felújították, és egy újat is kialakítottak. Önerőből új bútorzatot, íróasztalokat vásároltak, mindent, ami ma egy önkormányzat működéséhez kell. Ottjártunkkor már átadás előtti állapotban volt az épület. A polgármester elmondta, hogy aznap még egy utolsó bejárást iktattak be, utána pedig jöhetett a nagytakarítás. A tervek szerint – miután befejezték a telefon és az internet bekötését –, várhatóan ezen a héten költözhet vissza a hivatal a megszépült, régi otthonába.