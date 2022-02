– Egyedülálló élményben volt része társulatunk tagjainak és az egri menhely kutyusainak, cicusainak egyaránt – árulta el Babócsai Réka színművész, a kampány ötletadója.

– Gazdikereső állatok tucatjai árasztották el színházunkat, hogy egy-egy kollégánkkal együtt modellt álljanak, és a hideg hónapokra való tekintettel örökbefogadásra, adakozásra buzdítsák nézőinket. Jánosi Ferenc hangulatos fotói nemcsak mosolyt csaltak mindenki arcára, de a képeken szereplő három cicának és négy kutyának új otthont is teremtettek. Szeretnénk megköszönni az aktivitást, a rengeteg megosztást, a színházunkban kihelyezett perselybe került, sőt, a menhely számlájára átutalt pénzadományokat is. Igazgatónknak és kollégáinknak pedig hálásak vagyunk a vártnál is nagyobb lelkesedésért és részvételért, illetve az összehangolt háttérmunkáért. Igazi csapatmunka volt, amit alkalomadtán szívesen megismételnénk – magyarázta.

Társy Diána, a menhely vezetője úgy fogalmazott:

– Városunkban egyedülálló a színház nagyszabású kampánya, melyet követendő példának tartok. Nagyon örültünk az akciónak, mely elérte a legfőbb célját: felhívta a figyelmet a munkánkra, a nálunk élő 224 kisállatra. Sokan megkerestek minket a kampány miatt, vagy örökbefogadási szándékkal, támogatással, önkéntes munka felajánlásával. Mihelyst gazdára talál egy kisállatunk, már várólistán van a következő, így minden segítségre nagyon számítunk. Bízunk abban is, hogy egyre többen vállalnak felelősséget a hozzájuk került állatért, és így talán csökkenhet a száma a menhelyre került kutyáknak, cicáknak – mondta.

Az Állatokat Védjük Együtt Alapítványt, és az ott élő állatokat továbbra is lehet támogatni az alábbi számlaszámon, de nemcsak pénzadományt, hanem például kutya- és macskaeledelt is szívesen várnak.