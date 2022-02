A település fejlődését jól mutatja, hogy a 2019-ben még meglévő 70 millió forintos hiány helyett az azóta működő önkormányzat 150 milliós tartalékot képzett. Erről dr. Vona-Túri Diána alpolgármester beszélt lapunknak, hozzátéve, hogy 2019 előtt nem volt szokás a községben pályázati forrásból fejleszteni. Mint mondta, a visontai erőmű nagyon sok iparűzési adót és támogatást adott abban az időben, de ez már nem igazán jellemző, ezért a pályázatok lehetőségeit igyekeznek kihasználni, a megírásukban Dér Tibor Tamás önkormányzati kirendeltségvezető nyújt nagy segítséget.

– Tavaly a balatonszemesi üdülőnk korszerűsítése igényelte a legnagyobb anyagi ráfordítást 15 millió forint értékben, és további hatmillióba kerül a klímarendszerének a kialakítása – részletezte dr. Vona-Túri Diána. – A faluházban több mint hárommillióból kicseréltük a kazánt. Időszerűvé vált az iskolai étkező, a tálalókonyha és a folyosó felújítása is. A falak rendbetétele és festése 890 ezer forintos kiadást jelentett. A tornacsarnok folyamatos beázásának megszüntetésére három alkalommal kértünk árajánlatot a szakemberektől, végül a munkálatok költsége 825 ezer forint lett. Sajnos, közben a tornaterem fűtésrendszere is meghibásodott, a kazánok cseréje további 6,7 milliós költséget jelent idén. A tavalyi őszi szünetben kezdődött az óvoda épületének rekonstrukciója és a tornaszoba kialakítása, mely részben pályázati forrásból, részben 15 milliós önerőből valósul meg. Már felhúzták a falakat, most még 267 millió forintot kértünk pályázatban a teljes befejezésre, mert össze kellene építeni a régi óvodaépülettel. Ötmillió forintos pályázati forrásból korszerűsítettük a játszóteret. Egy rakodógépet, és hozzá fűnyíró adaptert is beszereztünk támogatásból.

Az alpolgármester elmondta, Detken jelenleg nem gondolkodnak ipari park létrehozásában, mert úgy gondolják, nem tudnak versenyezni a szomszédos erőművel, a bányával és a melléjük települt cégekkel.

Fontos cél a helyi kikapcsolódás - A tavaly alakult Detk Jövője Egyesület igyekszik feléleszteni a helyi közösségi rendezvényeket. Dr. Vona-Túri Diána szerint korábban csendes volt a falu, most arra törekszenek, hogy a fiatalok lássák, energikus, fiatalos a község, kikapcsolódásért nem kell Gyöngyösre vagy más városba menni. Az előző évben a májusi gyerek-, a júliusi családi és az augusztusi nyárzáró falunapot szervezték meg, és volt közösségi advent is. Újra felvették a kapcsolatot a székelyföldi testvértelepülés, Sepsibodok vezetőivel. Helyet adtak a Mátrai turizmus napjának és a Múzeumok Éjszakája programsorozatának is részesei voltak. Nyaranta természettudományi tábor várja az iskolásokat.

A detkiek csaknem negyven százaléka viszont ezeknél az üzemeknél talál magának munkát. A falu lakosságszáma hosszú ideje csökken, de már sok fiatal költözik be kisgyerekekkel. Az óvodai létszám pár év alatt 25-ről 40-re emelkedett, az általános iskolába 140 gyerek jár, igaz, nyolc településről.

Kelemen János karbantartó már új munkagéppel dolgozhat Forrás: Heves Megyei Hírlap Fotó: Czímer Tamás

– Ezzel együtt kétségtelen tény, hogy sok az idős ember a faluban, s kevesebb a fiatal. Épp ezért szeretnénk minden korosztálynak ugyanolyan mértékű segítséget nyújtani. Az idősek mindig is kaptak támogatást, de korábban a fiatalokról elfeledkeztek, például iskolakezdéskor is. Fontosnak tartjuk a helyi civil szervezetekkel való együttműködést, a segítésüket. A polgárőröknek biciklire és rollerekre pályáztunk, a Detk Jövője Egyesület pedig gasztronómiai rendezvényekre szeretne üstöt vásárolni – fogalmazott dr. Vona-Túri Diána.

Szem előtt van a közbiztonság is - Az alpolgármester arról is beszélt a Hírlapnak, hogy kihelyezett kamerákkal ellenőrzik a 3-as számú főút melletti réten, a Tarnóca-patak és a nagyúti bekötőút mentén az illegális szemétlerakást. A településen belül is kibővítették a kamerarendszert, különös tekintettel a községi konyhára. A helységen keresztülhaladó veszélyes kamionforgalom kiszorításának lehetőségeire felméréseket végeztek és tárgyalásokat folytattak. A templom előtt álló veszélyjelző tábla alá felszerelt megállni tilos tábla a közlekedési dugók elkerülésére szolgál. Megerősített rendőri jelenlétet szorgalmaztak a községben, és sikerült megnyittatni a bánya Halmajugra alatti útszakaszát a detki lakosok előtt.