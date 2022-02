Sikeresnek értékelte az elmúlt esztendőt Kocsis Attila polgármester. Mint mondta, a legfontosabbnak tekintett feladat, az egészségház építése befejeződött, s ebben a hónapban már igénybe is vehetik a szolgáltatásait a helyiek.

– A Magyar Falu Programban pályázat alapján kaptunk rá 80 millió forintot, s még ugyanekkora összeget az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az építés összköltsége meghaladta a 200 millió forintot, a 160 milliós támogatás fölötti részt önerőből biztosította a település önkormányzata – részletezte a történteket Kocsis Attila.

Megnehezítette bizony a dolgunkat az, hogy időközben nagyon megemelkedtek az építőipari árak és a munkabérek egyaránt. A járvány is hátráltatott bennünket, megesett, hogy jönnie kellett volna egy csapatnak burkolni, de mindannyian megbetegedtek.

A községvezető kifejtette továbbá, hogy a kisebb fejlesztések is pályázatokból valósultak meg. Felújították egyebek között a falu temetőjében a ravatalozó illemhelyét, mozgássérülteknek is kialakítottak ott mosdót. Korszerűsítettek egy szolgálati lakást is.

A lakosságszám növekszik, de a népviseletben járó korosztály már nem él - Kocsis Attila a Heol kérdésére elmondta, hogy Atkár lakossága nem öregszik, az itt élők száma nem csökken, sőt ma már inkább növekszik. Az elmúlt két évben nagyon sokan költöztek a faluba, az eladó építési telkek mentén egy szép, új utca van kialakulóban. Az óvodások létszáma ötven, az általános iskolába majdnem 150 tanuló jár, igaz, vannak, akik más helységből érkeznek. Atkáron alig van munkanélküli, közmunkára is csak két lakó akad. Helyben nem sok a munkalehetőség, de a gyöngyösi, hatvani, jászárokszállási ipari parkok és cégek üzemei felszívják a munkaerőt. A polgármester sajnálkozott, hogy az a korosztály már nem él, amely pár évtizede még népviseletben járt a faluban. A nyugdíjas- és hagyományőrző egyesület létezik és működik, fellépnek a falunapokon, egyéb rendezvényeken, minősítő fellépéseken, de a kórus átlagéletkora hetven év fölötti, nehezen tudnak fiatalítani. A sportban a három éve alakult íjászszakosztály is sikeres. Remek országos eredményeik vannak, s ez vonzza a fiatalokat is, a legifjabb íjász hatéves.

– Felújítottuk végre a polgármesteri hivatal épületén az évtizedek óta beázó palatetőt, és elkészült a villámhárító rendszer is. A művelődési ház energetikai felújítása 65 millió forintos projekt volt. Szigetelés, a nyílászárók újakkal való kiváltása, a kazánok, az összes radiátor cseréje történt meg. Az intézménnyel egybeépített sportöltöző is kapott saját kazánt, melegvíz-tárolót, és ez nagyban megkönnyíti a helyzetüket – fogalmazott Kocsis Attila.

A polgármester arról is beszélt, hogy vannak pályázataik, amelyek sikereseknek bizonyultak, s tavaly nyertek támogatást, de a beruházás kivitelezése csak idén kezdődik el. Ilyen a polgármesteri hivatal fűtésének korszerűsítése, urnafal építése a temetőben és az orvosi szolgálati lakás felújítása.

– Elkezdtük a főzőkonyhánk felújítását is, a tetőcserét önerőből végezzük. Mivel a konyhai gépészetnek, a páraelszívóknak is kell hely, ezért nyeregtetőt építünk az eddigi, rossz állapotú lapos tetőre. A konyha felújítására két esztendeje kaptunk 40 millió forintos állami támogatást, ám a kivitelezés mostani költségvetése ennek már több mint a duplája. Azt gondolom, most olyan terveket nem szövögethetünk, hogy saját erőből, az eddig felsoroltakon kívül, bármit megcsinálhatunk. Nagyon fogok örülni, ha a konyhafelújítást megoldjuk kellő önerő hozzárendelésével. Nem lesz egyszerű dolog, mert jelenleg kevesebb az adóbevételünk az iparűzési adó megfelezése miatt, s a kompenzáció nem fedezi sajnos ezt teljesen, emellett már a gépjárműadó sem hozzánk folyik be. Ez öt-hat millió forintos tétel, ami nagy összegnek számít nálunk, hiszen az egész éves adóbevételünk általában negyven millió forint körül van – összegzett Kocsis Attila.

Ebben az évben legalább nyolc pályázatot ad be a település vezetése. Egy régi parasztházból tájházat szeretnének kialakítani, de óvodai játszóeszközök beszerzése, út- és járdafelújítás, kommunális eszközök vétele, a csapadékvíz-elvezetés modernizálása, illetve bölcsődeépítés is a célok között szerepel.