Sinkovics Erika könyvtárigazgató kiemelte, annak, aki Hatvan város múltjával, történetével foglalkozik, annak ez egy elengedhetetlen kiadvány.

Az elmúlt évek kalendáriumban megjelent anyagait próbáljuk digitalizálni és kereshetővé tenni, mely hatalmas feladatot jelent – tette hozzá a könyvtárigazgató.

Horváth Richárd, Hatvan polgármestere elmondta, hogy a kötet bemutatása azért is különleges, mivel a felújított és újranyitott könyvtárépületben ez az első nagyobb szabású bemutató. Kiemelte: nagyon jó visszanézni a régi képeket a könyvben, hogy mennyi minden változott a világban, hiszen a nyolcvanas évek vége óta is, azok az orvosok, akik az akkori képeken középkorúak voltak, most is itt vannak velünk és még gyógyítanak közel a hetvenedik vagy nyolcvanadik életévükhöz. A polgármester a kalendárium meglétét egyedülállónak és kiemelkedő értéknek nevezte és köszönetét fejezte ki a könyvtár munkatársainak a szerkesztési feladatok elvégzéséért.Bacsa Tibor a kötet szerkesztője visszaemlékezett a sorozat indulása óta eltelt időre. Mint mondta, a rendszerváltást követő években Hatvan egy megtört, kiábrándult és csalódott város volt, ahol a húsz százalékos munkanélküliséggel nem tudtak mit kezdeni az ott élők. A város régmúltját bemutató írások azonban azt tükrözik vissza, hogy Hatvan a legkilátástalanabb helyzetekből is újjá tudta építeni önmagát.

A premontrei rendről, a hatvani vár történetéről, vagy a téglagyárak múltjáról is olvashatnak értékes írásokat – tette hozzá Bacsa Tibor.

A kalendárium ugyanakkor aktívan reagál a jelen legnagyobb vihart keltő történéseire, így helyet kapott benne annak a cégnek a levelezése, dokumentumai, amelyik évek óta a bűzhatásával keseríti a városban élők mindennapjait.

Ugyancsak az aktuális témák körébe tartozik az az összeállítás, mely a hatvani kézilabdaklub és az önkormányzat közt húzódó csatározásába ad betekintést megvilágítva azt, hogy miért húzódik évek óta a felépült sportcsarnok átadásának ügye. A főszerkesztő reményét fejezte ki, hogy ebben az évben ez a történet is végre lezárul és a hatvaniak birtokba vehetik a sportlétesítményt. Bacsa Tibor kiemelte, hogy a négyszáz oldalas kalendárium hét fejezetet tartalmaz, negyvenkilenc szerző írt bele és száz történet olvasható a most megjelent kiadványban.