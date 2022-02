– Szeptemberig kell megvalósítani a nyertes pályázatot, most a tervezés és engedélyeztetés fázisában van a projekt. Amint lehet, elkezdjük a kivitelezést. A terület rendezése megtörtént, felmérték a határokat, ahová a kerítések kerülnek. Nem csupán felújítani akarjuk, hanem szeretnénk megismerni is a kápolnát, például a környező területet is átnézik szakemberek földradarral. Feltételezik ugyanis, hogy nemcsak egy középkori templom helyére, hanem meglévő, álló falai felhasználásával épült, de még erről is folynak a kutatások. Minél több az ismeret, annál hitelesebben tudjuk az eredeti állapotot visszaadni – ismertette a plébános. – Külsőleg szeretnénk helyreállítani a kegyhelyet, a tetőszerkezetet és a falakat bevakolni. Megalapozva a későbbi belső rekonstrukciót. Az út- és a villamoshálózat biztos nem kivitelezhető ebből az összegből, ez távlati terv.