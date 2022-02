Lakatos Márk szabolcsi nevelőszülők gyermekeként nőtt fel. Gyerekkorát végigkísérte a mezőgazdaság, nagy kertet műveltek, ­háztáji gazdálkodást is folytattak, először mégis művészeti pályára készült.

– A nyíregyházi művészeti szakközépiskolába azonban nem vettek fel. A mezőgazdasági szakközépiskolát kezdtem el azzal, hogy egy év múlva megpróbálom újra a művészetit, de ott ragadtam, s a kertésztechnikumot is elvégeztem. A főiskolai jelentkezést – lázadó fiatalként – az motiválta, hogy minél messzebb kerüljek otthonról, így jelentkeztem végül az akkori gyöngyösi főiskolára. Annak elvégzése óta itt dolgozom. Kezdetben a kollégiumi teendőkkel, marketingügyekkel foglalkoztam, majd a szükséges egyetemi diploma megszerzése után óraadó lettem, 2010-től pedig főállásban oktatok – emlékezett vissza Lakatos Márk.

A mesteroktató elmondta, a gyógy- és fűszernövény szakot ő dolgozta ki a campuson 2017-től kezdődően, tavalyelőtt iratkoztak be az első évfolyam hallgatói. A kétéves szak tematikája a gyógy-és fűszernövények ­gyűjtése, termesztése, feldolgozása, s a fitoterápia, tehát a gyógynövény alkalmazása. Lakatos Márk továbbá szakmai gyakorlatokat tart a hallgatóknak. Tavaly is szép számmal volt jelentkező a campusra, azaz, már két évfolyamon tanítja ezeket az ismereteket, és ellátja a szakkoordinátori teendőket is.

– Nagyon népszerű a szak, mert az egész világon hosszú ideje kibontakozóban van a visszatérés igénye a természetes anyagok használatához. Én úgy gondolom, jól is van ez így. A gyógynövények sokakban egyfajta romantikus élményt is keltenek, mert már esetleg a nagymama is foglalkozott ezzel a háztartásban. Szerencsésnek vallom magam abból a szempontból, hogy nemcsak tankönyvből kell tanítsak, hiszen a magam napi gyakorlatából is ki tudom egészíteni példákkal a tananyagot. Már tizenegyedik éve együtt dolgozom a bükki füvesemberként ismert Szabó Gyuri bácsival. Ott is végzek gyakorlati munkát, oktatást, a tapasztalataimat beépítem az itteni folyamatba. Böjte Csaba dévai gyermekotthonában lassan tíz éve segítjük a gyógynövénytermesztést, amit pedagógiai céllal alkalmaznak. A szívem csücske Székelyföld, fontosnak tartom, hogy a gyógynövényszakos hallgatóink oda is járjanak gyakorlatra. Az ismeretszerzés mellett így az anyaországi és a székelyföldi fiatalokat is közelebb hozzuk egymáshoz – emelte ki.

A mesteroktató arra kérdésre, hogy szerinte miért kapta az Aranykréta-díjat, rögtön rávágta, hogy a hallgatókat kell erről faggatni, de azért elgondolkodott.

– Nagyon sok iskolapadban ültem már. Erre visszaemlékezve kijelenthetem, hogy a hallgatók megérzik, hogy egy oktatónak van-e kapcsolata a gyakorlattal, vagy maga sem biztos abban, amit mond. A negatív hallgatói tapasztalatokat próbálom megelőzni. Különböző az előképzettségük, ezért oda kell figyelni mindenkire egyénenként. Más a haladási képességük, hiszen aki például természetgyógyászként ül az órámon, az már rég túl van bizonyos általam előadott ismereteken. Az sem biztos, hogy időtálló a gyakorlatban, ami a tankönyvben áll, ezért a gyakorlati példák szemléltetésére is hangsúlyt fektetek. Talán ezek is közrejátszottak a díjban – vélekedett Lakatos Márk.

A Gyöngyösön élő mesteroktató nagyon szeret emberekkel foglalkozni, nyaranta tanít a Bükkben szervezett gyógynövényismereti táborokban. Mint elmondta, a munkája számára inkább hobbi. Ha közben a gyógynövényekkel is foglalkozhat, abból csak jó sülhet ki.

Lakatos Márk

Született: Miskolc, 1979.

Tanulmányok: mezőgazdasági szakközépiskola, Nyíregyháza, érettségi 1997, technikus képesítő vizsga 1998.

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös, agrármérnök, 2001.

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, okleveles kertészmérnök, 2006.

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, okleveles mérnöktanár, 2007.

Munkahely: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus, Gyöngyös 2004-től, jelenleg mesteroktató és kollégiumvezető egyben.

Család: párkapcsolatban él.

Hobbija: a munkája mellett a gombázás és a kirándulás.