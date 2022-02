Bozsik-Pál Yvett, az Új Nap Egyesület vezetője azzal indokolta a számukra is fájdalmas döntést, hogy tavaly jelentősen csökkentette a város a gyepmesteri telep finanszírozását.

– Gyakorlatilag ellehetetlenítették a munkánkat. A pénz csökkent, de a munka nem, és a járvány miatt kevesebb adományhoz is jutottunk. A pandémia alatt az önkormányzattól sem anyagi, sem erkölcsi támogatást nem kaptunk. Tavaly februárban, a költségkeret csökkentése után a közösségi oldalamon kértem segítséget. Gyöngyös vezetése sem akkor, sem később nem segített, nem is érdeklődtek, pedig a havi beszámolókba is beleírtam, hogy bajban vagyunk. Ennek ellenére erőnkön felül dolgoztunk, hogy a városban befogott kóbor, idős, sérült vagy beteg állatokat magas színvonalon ellássuk, ivartalanítsuk. Folyamatosan dolgoztunk a gazdásításukon, adományokat gyűjtöttünk, s oktattuk a felelős állattartás alapjait a tanintézményekben. Mindent megtettünk, hogy a kutyák esélyt kapjanak egy új életre – fogalmazott Bozsik-Pál Yvett.

Gyöngyös polgármesteri hivatala közleményében az áll: az önkormányzat 2015 óta a több mint 80 millió forintos szerződéses díjon felül, a telep beruházásaira több mint 15 millió forintot fordított.

A városi képviselő-testület január 27-i ülésén Juhász Katalin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság vezetője a gyepmesteri telep április elsejétől kötelezően megoldandó üzemeltetéséről szólt. Elmondta, a nyilvános pályázat meghirdetésével borítékolható, hogy jóval magasabb szolgáltatási összegre fog a város ajánlatot kapni. Bejelentette, ha nem lesz sikeres pályázó, akkor a Városgondozási Zrt. látja el a feladatokat, de az a cég jelen pillanatban nem felel meg minden feltételnek. Arról is szólt, hogy korábban sem a város nem tartatta be, sem az egyesület nem kezdeményezte, hogy a törvényben meghatározott idő letelte után a gazdára nem találó állatok életét kioltsák. Ugyanakkor közölte, hogy jogszabályban megengedett módon lehetőség van rá.

Bozsik-Pál Yvett emlékeztetett rá, a januári testületi ülésen Juhász Katalin kijelentette, az egyesület összemosta a menhelyi és gyepmesteri feladatokat, és ezzel átláthatatlanná tette a telep működését.

– Hét éve, amikor az első szerződést megkötöttük, jeleztük, hogy mind a két tevékenységet szeretnénk végezni. Egy helyrajzi számon van az egész terület, kivitelezhetetlen volt, hogy hivatalosan kettéválasszuk a két funkciót – közölte Bozsik-Pál Yvett.

Az ebek elaltatásának lehetősége ellen az állatszeretők tömegével tiltakoztak. Horváth László parlamenti képviselő a közösségi oldalán szégyennek nevezte a történteket. Szerinte az Új Nap munkája pótolhatatlan, mert minden kóbor eb életéért, biztonságáért, gazdára találásáért erőn felül küzdöttek. Úgy véli, nagy baj, ha nincs szándék rá egy önkormányzati költségvetésben, hogy a kutyák életének kioltása helyett megadják az esélyt.

Kell-e félteni vajon az ebeket? - A gyöngyösi önkormányzat napokban kiadott közleményében úgy reagált az ügyre, hogy a helyzet megnyugtató rendezését nem segíti az a politikai hangulatkeltés, amely az önkormányzatot teszi felelőssé az egyesület felmondásáért. A városvezetés szerint az önkormányzattól felesleges félteni a kutyákat, azok tulajdonosa az Új Nap Egyesület. Bozsik-Pál Yvett erre válaszolva kijelentette, hogy segítségre szoruló ebek esetében nem lehet szó politikáról. Mint mondta, ha egy ilyen dolog napvilágra kerül, mint most Gyöngyösön, természetes, hogy egy állatszerető politikus is elmondja a véleményét. Amikor az említett egyesület segítséget kért, magánemberként is sokan reagáltak, például Horváth László országgyűlési képviselő, aki nagy mennyiségű adományt hozott a kutyáknak.