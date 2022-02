- Kezdeményezésemre jövő héten lesz egy egyeztetés Mirkóczki Ádám polgármesterrel a költségvetésről. Sajnos a megalkotás folyamata lezárult, már csak a kész költségvetéshez tudunk javaslatokat tenni - mondta Keresztes Zoltán önkormányzati képviselő szombat reggel sajtótájékoztatón.

Arra is rámutatott, hogy a Vallon és a Cifrakapu utcákban nincs elég parkolóhely, de ez az egész városban jellemző.

- Ha ezeken a területeken az út szélesítésével halszálkás parkolóhelyeket alakítanának ki, a párhuzamos parkolás helyett több autó férne el - fogalmazott.

Jánosi Zoltán, a Momentum egri vezetője arról beszélt, hogy nagyobb átláthatóságra lenne szükség az önkormányzatban. Javaslatot tesznek arra, hogy a jövőben mindenképp személyesen egyeztessenek a képviselőkkel a költségvetésről, ahogy ez a múltban is történt. Rámutatott, számos szerződés, pályázat megtalálható a város honlapján és a közgyűlési videókat is feltöltik, ez jó példa szerinte, de nagyobb átláthatóságra és könnyebb keresési lehetőségre van szükség. A közbeszerzési számlák is elérhetőek más önkormányzatok honlapján, például Budaörsön.

Szerinte ezekre is szükség lenne Egerben. Illetve a képviselők éves beszámolói, valamint vagyonnyilatkozatai is fontosak. Kiemelte, hogy az önkormányzati cégek honlapjai ebből a szempontból nagyon hiányosak.